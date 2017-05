El Ral·li d’Andorra Històric segueix tenint la capital com a referència

Andorra la Vella torna a ser per segon any consecutiu el centre neuràlgic de l’activitat del Ral·li d’Andorra Històric. La prova es desenvoluparà el 16 i 17 de setembre i tindrà, com en anteriors ocasions, al voltant del centenar de participants.



L’Automòbil Club d’Andorra (ACA) i la corporació de la capital signaven ahir un conveni pel que el comú aporta 6.270 euros per a l’esdeveniment, a més d’aportar tota la infraestructura i logística, com la Rotonda, on s’ubicarà la sortida i l’arribada, i el Parc Central, on està situat el parc tancat, que és «una oportunitat d’or per apropar l’automobilisme al ciutadà», assenyala Enric Pujal, president de l’ACA. De les 46 edicions de la cursa, una trentena s’han realitzat a Andorra la Vella. L’any passat va tornar després que Ordino fos la ubicació durant una dècada. El retorn, i la continuïtat, es produeix perquè «Andorra la Vella vol ser la capital del motor», afirma la cònsol major, Conxita Marsol.



Respecte a l’any passat les variacions en el recorregut seran mínimes i com sempre, per a que els pilots no puguin preparar els trams, el traçat definitiu no es donarà a conèixer fins a l’últim moment. La regularitat, turismes clàssics i la millor traçada són els elements que caracteritzen el ral·li. Les inscripcions estaran obertes l’1 de juny.