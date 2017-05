Schreiner recorda que «està a les nostres mans» ser als play-off

En tres partits la fase regular quedarà liquidada. El BC MoraBanc Andorra depèn de si mateix per classificar-se pels play-off. Els números li donen avantatge, però caldrà tenir cura del que fan els rivals que volen prendre-li la tan preuada vuitena plaça. La confiança al vestidor és plena per tal d’assolir la fita.



Una victòria a la pista del RETAbet Bilbao Basket ho hagués deixat de cara, però els del Principat no només van perdre, sinó que a més se’ls va escapar l’average, que ara és en contra amb els bascos. L’equip va saber mantenir-se dins el matx fins al darrer període. Thomas Schreiner exposa que «vam jugar bé a la primera part, però el tercer quart va ser una mica més fluix i al darrer ells van guanyar totes les lluites per la pilota i atrapar molts rebots ofensius, i nosaltres al final no vam aconseguir jugar com ho havíem fet». Ara els biscains només es troben a un triomf i tenen l’average a favor , un factor que es valora, però «hem de mirar endavant i no dubtar. Per això treballem, per fer un bon partit contra el València diumenge».



La classificació diu que el MoraBanc surt amb avantatge respecte al Bilbao i l’UCAM Múrcia. «Tenim tres partits i els intentarem guanyar. Som vuitens i ho tenim a les nostres mans», que comporta que a la plantilla d’ànims «estem bé. Tots sabem el que ens juguem i les oportunitats que tenim per arribar als play-off». Destaca el fet d’estar per davant de la resta. «És molt important dependre de tu mateix, perquè si guanyes aconsegueixes el teu objectiu. Això és molt bo. Abans de pretemporada si algú ens diu que faltant tres jornades, anem vuitens i depenem de nosaltres, tots haguéssim signat. Estem contents per trobar-nos en aquesta situació i anem per aconseguir els objectius». El calendari que afronten és complicat, amb València i Reial Madrid jugant el Poliesportiu d’Andorra, i visitant al Reial Betis Energía Plus, que es troba en plena lluita per fugir del descens. «Tots els equips són difícils. A casa els hem guanyat tots, tret contra el Baskònia. Per això tenim molta confiança. Primer ja veurem com va el partit de diumenge» i després ja pensaran en la resta.



Jugar davant l’afició és sinònim d’èxit. «Estem molt millor a casa gràcies al públic i espero que vingui molta gent i el pavelló estigui ple. És un partit molt important per a nosaltres i per a Andorra, i crec que junts assolirem una victòria» davant un València que «és molt difícil. És un molt bon equip, són primers en aquest moment i van arribar a la final de l’EuroCup. És una de les millors plantilles d’Europa, però sabem que si juguem el nostre bàsquet i ho fem bé, a casa podem guanyar a qualsevol equip d’aquesta lliga». En una setmana afrontaran tres partits de la màxima exigència. A les alçades actuals, s’obliden les molèsties físiques que es poden arrossegar: «Tenim alguns jugadors tocats, però quan estàs a final de temporada amb un objectiu tan maco com els play-off tens una bona mentalitat i no hi ha ni molèsties ni cansament».