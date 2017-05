El Govern diu que no és fàcil registrar un nen nascut d’un ventre de lloguer

El Govern alerta que no és tan senzill registrar un nen a Andorra que provingui d’una mare de lloguer. Bàsicament, perquè aquesta figura no està regulada en el país. El problema rau en com inscriure el nadó en el Registre Civil.



L’empresa Go4Baby ha anunciat aquesta setmana que ha iniciat un procés perquè una parella andorrana tingui un fill mitjançant gestació subrogada a Ucraïna. La mateixa companyia va explicar a EL PERIÒDIC que va estar en contacte amb representants del Govern per poder fer realitat aquesta forma de gestació. En concret, es van reunir de novembre a febrer i els van assegurar que no hi hauria cap problema per nacionalitzar a Andorra un nen que hagi nascut a Ucraïna mitjançant un ventre de lloguer.



Fonts del Govern van reconèixer ahir que treballadors del departament d’Interior s’han reunit amb aquesta parella i han mantingut contacte amb els representants d’aquesta companyia, però van alertar que no «és tan senzill com sembla» inscriure un nen nascut a través de la gestació subrogada. «En mesura que la llei ho permeti es donaran facilitats, però justament se’ls va dir que en certs aspectes hi havia dificultats», van precisar les fonts. A més, van assenyalar que en aquestes reunions amb la parella o contacte amb l’empresa «no se’ls va donar perspectives que no es corresponguessin amb la realitat. I la realitat és que en tot aquest procediment hi ha dificultats perquè a Andorra la maternitat subrogada no està regulada i això planteja problemes. No és tan fàcil». Així doncs, asseguren que no se’ls va donar cap facilitat ni se’ls va generar cap expectativa, «sinó que se’ls va posar en coneixement de les dificultats que comporta aquest procés».



De fet, David Monge, representant de Go4Baby, va expressar dilluns a EL PERIÒDIC que el Govern els havia ajudat. «El Govern andorrà s’ha esforçat molt perquè això sigui possible», va destacar Monge.



En canvi, des de l’Executiu van indicar que això no és veritat i que se’ls va avisar que podrien trobar problemes a l’hora de registrar l’infant per una qüestió d’ordenament jurídic. En aquest sentit, podria ser que la persona que s’encarrega de registrar el nounat podria entendre que la maternitat subrogada no està regulada al país i si té constància que el nadó ha nascut via aquesta forma de gestació, això pugui anar en contra a l’hora de registrar-lo. «Les coses no són tan senzilles i hem de ser prudents per no genera expectatives», destaquen des de Govern.



A més, les fonts van argumentar que de moment no és una prioritat per Andorra regular la gestació subrogada, ja que és un tema massa complex tant èticament com moralment. Així mateix, van argumentar que el dia que es plantegi donar una resposta a aquesta situació haurà de ser acord a realitat jurídica del país.