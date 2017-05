Notícia La sarsuela, protagonista del nou espectacle d’Andorra Lírica El recital narra un triangle amorós a partir d’àries conegudes La soprano Jonaina Salvador i el conseller Josep Roig, ahir a Sant Julià de Lòria. Autor/a: ANA/C.G.

Andorra Lírica prepara el nou projecte de la segona temporada d’òpera que deixarà el drama de banda per centrar-se en la sarsuela. L’espectacle serà «més festiu i de caire folklòric». La soprano Jonaina Salvador, impulsora d’Andorra Lírica, oferirà un recital líric «semiescenificat», perquè estaran «entre el recital i l’opereta», a base d’àries i conjunts «molt conegudes» de la sarsuela, informa l’ANA. La Festa Lírica tindrà lloc els dies 10 i 11 de juny a l’Auditori Claror de Sant Julià de Lòria.



Per a aquest nou format «s’ha partit de zero», és a dir, no s’han exportat projectes ja estrenats en d’altres escenaris, va explicar Salvador, sinó que s’ha muntat a partir de les àries més conegudes de la sarsuela, que «hem enllaçat de tal manera que fan una obra en si mateixa».



Durant el recital, Salvador, que en serà la soprano, estarà acompanyada d’un tenor, Beñat Egiarte, i un baríton, Elias Benito, per conformar «un triangle amorós». La trama de Festa consistirà en descobrir amb quin dels dos homes es quedarà la cantant. També repeteix amb Andorra Lírica el baríton andorrà, Guillem Forné.



Salvador ha promès sarsueles com El piropo madrileño, Donde vas con mantón de manila, La canción de la Paloma o Me llaman la primorosa. Per acompanyar als solistes, hi haurà un quintet instrumental i també hi participaran el Cor de les Valls d’Andorra i l’Esbart Lauredià.



Andorra Lírica confia mantenir «l’èxit de públic» de les darreres representacions, en què han comptat amb entre 700 i 800 persones per espectacle. La Festa Lírica serà un recital per a tots els públics, també infantil, i durarà poc més d’una hora.



Suport econòmic / Tot i l’èxit d’assistència a les funcions, de moment, el futur de l’associació està molt pendent de les subvencions. La falta de recursos econòmics va obligar a anul·lar el muntatge de Cosi fan tutte del programa de la segona temporada, però l’entitat ha aconseguirtuna subvenció del Govern. De fet, la Festa Lírica serà el primer projecte en què hi participa l’Executiu, va explicar el conseller de Cultura del Comú de Sant Julià, Josep Roig.



El Govern ha aportat a l’associació operística una subvenció de 9.000 euros per a l’any 2017 que, juntament amb els 20.000 euros que aporta el comú lauredià, permeten començar a plantejar ja en la tercera temporada d’òpera. Salvador, però, va insistir que Andorra Lírica necessita almenys el triple d’aquest pressupost per poder seguir amb l’ambició de fer «tres òperes l’any de qualitat artística molt bona».