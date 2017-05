La gestació subrogada, una opció sota debat

És ètica la gestació subrogada? Una qüestió que ha entrat en debat, després que l’empresa espanyola Go4Baby anunciés recentment que una parella del Principat tindrà un fill mitjançant un ventre de lloguer a Ucraïna. Amb aquesta opció, el matrimoni buscarà una gestant en el país de l’Est, a la qual se li implantarà un embrió, fruit d’una fecundació in vitro mitjançant un òvul i un espermatozou de la parella andorrana. D’aquesta manera, el matrimoni podrà complir el seu somni de tenir un fill.



Montse Nazzaro, de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), no hi veu cap problema sempre que tothom estigui d’acord i hagi pogut escollir de manera lliure aquesta opció. Remarca que en l’associació no han parlat d’aquesta qüestió i que dona la seva opinió a títol individual. «Jo no veig cap problema si, a nivell individual, tothom actua lliurement», exposa Nazzaro. Però al mateix temps també es pregunta: «Com que no és legal ni al país ni a Espanya, quina seguretat dona aquesta opció?». Una altra de les qüestions, segons Nazzaro, és com es pot fer aquesta gestió subrogada, quan aquí és una opció que no està reglada. «Segons sembla seria a través d’una adopció», diu la presidenta de l’ADA. De fet, aquesta és l’explicació que dona l’empresa Go4Baby. El seu representant, David Monge, destaca que com que el nen neix a Ucraïna s’ha de buscar el sistema per nacionalitzar-lo a Andorra, i això es fa a través d’un procés d’adopció.

No tothom veu amb bons ulls aquesta forma de gestació i Vanessa M. Cortés, presidenta de l’associació Stop Violències, va ser molt crítica amb aquesta proposta. «Les que lloguen el seu ventre són dones amb una situació de vulnerabilitat que ho decideixen perquè tenen una necessitat econòmica», argumenta M. Cortés. Per això, opina que les dones gestants no tenen cap dret ni opció a «escollir lliurement».



A més, exposa que amb la gestació subrogada s’està explotant el cos de la dona que es converteix en un «simple recipient». Això, assegura, té unes conseqüències psicològiques per a les gestants, ja que han de tenir un ésser viu durant nou mesos en el seu ventre i després parir-lo. «S’està fent un mercat amb el cos de la dona. Les agències s’estan lucrant amb el desig dels pares i les mares de tenir fills i la necessitat econòmica d’altres dones», defensa M. Cortés.

Un altre dels arguments de la representant d’Stop Violències per mostrar-se en contra de la gestació subrogada és que la dona es converteix en un producte. En aquest context, explica que per tal de convertir-se en una gestant, aquesta persona ha de passar uns requisits. Per exemple, és indispensable que abans hagi estat mare i no hagi tingut cap complicació. «S’ha de passar un control de qualitat», diu molesta la presidenta de l’entitat.



Però més enllà d’això, lamenta que no es té en compte les repercussions que això pot tenir per les gestants o els nounats que pareixen. «Una dona pot morir en el part o si el nen neix amb una discapacitat no el volen», afirma l’activista.