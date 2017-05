Sense indicis de robar xancles

El Tribunal Superior va confirmar ahir l’absolució a dues empleades de l’spa d’un hotel que havien estat acusades pel propietari de l’establiment de robar xancles brutes, netejar-les i revendre-les d’amagat per beneficiar-se dels diners de les sandàlies. A més, també van acusar les treballadores, dues germanes de nacionalitat portuguesa i residents al país, d’anul·lar serveis dels clients com massatges o altres tractaments per, després, quedar-se amb els diners. Les dues germanes van negar quedar-se diners de l’spa durant el judici a Corts que es va celebrar el setembre del 2016. En un vídeo, es veu una de les dues traient diners de la capsa enregistradora i l’altra com els agafa. No obstant això, van argumentar que era l’efectiu que era de les propines. Al final de la vista, el ministeri fiscal va considerar que no hi havia proves per incriminar-les. Això va portar al Tribunal de Corts absoldre les dues germanes al desembre.



Ni la mort d’un parent ha pogut evitar que un condemnat a arrest nocturn hagi d’ingressar a la presó els caps de setmana, però va evitar la ferma per aquest cas. L’home, que havia d’anar a dormir al centre penitenciari de la Comella, va decidir trencar la condemna perquè es va morir el seu tiet a qui tenia molta estima. És per això que va decidir viatjar al Marroc, d’on ell originari i vivia el seu parent. De fet, va avisar la Batllia, però com que era divendres van explicar-li que tardarien uns dies per donar-li el permís. Però l’home no podia esperar perquè el funeral era aquell cap de setmana i, per aquest motiu, va decidir fer les maletes i marxar. Així doncs, va crebantar la pena d’arrest nocturn. A més, la germana també va trucar a la Comella per avisar que el penat no hi acudiria a dormir. El jove, tan bon punt va tornar, va anar a dormir a la presó.



El problema és que no és l’única vegada que el condemnat va trencar la pena. Ja que un altre cop va tornar a viatjar al Marroc per acompanyar a la seva mare al metge, ja que en aquell moment era l’únic germà que estava a l’atur. També un altre cop va tornar a faltar a la presó. En aquest cas, un doctor li havia receptat pastilles per la depressió, però l’home es va oblidar que les havia pres i va beure alcohol. Per això, quan pujava caminant cap al centre penitenciari es va adormir al mig del carrer. Per tot això, el Tribunal de Corts el va condemnar a passar 18 caps de setmana a la presó, ja que va tenir en compte que l’home treballava durant la setmana. Malgrat això, el ministeri fiscal va recórrer la sentència i va demanar que se’l condemnés a quatre mesos de presó ferma. El Tribunal Superior, però, ahir va anunciar que desestimava l’apel·lació. Malgrat això, l’individu sí que va ser condemnat a 15 dies de presó ferma per una altra causa del 2011 i que no va transcendir.



Malgrat això, els propietaris de l’establiment van recórrer la sentència, mentre que la fiscalia va mantenir la petició d’absolució, una decisió que ahir va ratificar el Tribunal Superior.