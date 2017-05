El calendari de la Copa d’Andorra creix i se situa en 10 proves

El calendari de la Multisegur Copa d’Andorra augmenta en una prova respecte a l’edició de l’any passant. La programació queda establerta en 10 cites, presentant-se un parell de novetats. Per establir la general, comptaran els 7 millors resultats de cada corredor.



La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) presenta diverses novetats de cara al campionat, no només en el calendari, sinó també en el reglament. Adequa les categories i l’absoluta serà a partir dels 18 anys. Dins d’aquesta també hi haurà la júnior (18-20), veterà (40-49) i es crea la màster, a partir dels 50. També hi ha l’aleví (10-11), infantil (12-14) i cadet (15-17). Amb la reducció dels 20 anys als 18 en categoria absoluta «volem donar opcions als joves», afirma Carlo Ferrari, director tècnic de la FAM i seleccionador de curses de muntanya. El calendari arrenca el 27 de maig amb una de les novetats, la Jorma Urban Trail d’Escaldes, que es disputa per primera vegada. Compta amb una mitja marató (21 km) i dues curses més per a categories inferiors, de 10 i 5 km.



Li seguirà la Vertical dels Isards (4 de juny), que compta amb dos circuits. També entra per primera vegada dins el campionat la Cursa de Sant Bernabé (11 de juny), que celebra la seva segona edició. Aquesta prova es va crear l’any passat per part del Comú de la capital per commemorar la competició que realitzaven fa segles els pastors de l’antiga parròquia d’Andorra la Vella i de Sant Julià de Lòria en l’ascensió a l’orri de Claror, per poder utilitzar durant tot l’estiu per als seus ramats i fer formatges. La cursa surt des del Prat Primer. Li seguirà la Casamanya Extrem (17 de juny), que consta de tres recorreguts i que també puntua per a les Skyrunner National Series d’Espanya, Andorra i Portugal. Una clàssica com la Travessa d’Encamp arribarà el 2 de juliol amb diferents traçats. La cursa més multitudinària serà la Marató dels Cims, que forma part de l’Andorra Ultra Trail Vallnord. Es disputarà el 8 de juliol.



L’SkyRace Comapedrosa (30 de juliol) també forma part del calendari de les Migu Run Skyrunner World Series i repetirà el format de l’any passat, sent aquesta prova de categoria absoluta i l’SkyRace Arinsal per a cadets. Aquesta serà Campionats del Món de joves. Li seguirà la Travessa de la Massana i Ordino (6 d’agost), que com sempre presentarà un recorregut diferent. La Marató de Canillo tindrà lloc el 2 de setembre, donant la volta a la parròquia i comptant amb tres itineraris. Tancarà el calendari la VK Vallnord CPA (8 d’octubre), que és una de les curses que composen la Copa Verticals 3 Nacions juntament amb la Milla Vertical d’Areu i el KV de Montcalm.



El president de la FAM, Jaume Esteve, destaca que «cada vegada veiem que hi ha més gent que s’interessa per aquests tipus de curses» i que per aquest motiu conformen un campionat que pugui abastar tot tipus de corredors. En aquesta edició han centrat especialment esforços amb els clubs i organitzadors de les carreres per tal d’homogeneïtzar el reglament i la imatge de cada prova per identificar-la amb la Copa d’Andorra. Respecte a l’any passat la Travessa Transfronterera, que es disputa el 16 d’octubre entre la Seu d’Urgell i Sant Julià, surt del calendari, però tot i així compta amb el suport de la FAM.

Bon balanç dels Casal / Dimarts debutaven aquesta temporada a les World Series Òscar i Marc Casal. Ho feien a la Xina, a la Yading Skyrun, sent cinquè i setè, respectivament. El balanç de la federació respecte a tots dos «és molt bo mirant els números», assegura Ferrari, i sobretot tenint en compte amb els incidències físiques que van tenir. L’Òscar al tram final del recorregut va tenir problemes estomacals que el van obligar a aturar-se en un parell d’ocasions, que no li va permetre millorar en trenta segons el temps de obtingut l’any passat. Tot i així «repetir el nivell és un gran resultat». Pitjor va ser el cas del Marc, que «en preparació estava fins i tot millor» que el seu germà, però un procés víric el va tenir tres dies al llit al país asiàtic. Va estar fins i tot a punt de no prendre de la sortida, però va fer-ho i va córrer sent «conscient de com estava i va mirar d’arribar per aconseguir uns punts que segur li aniran bé a la temporada».



La FAM compta amb quatre atletes en l’equip d’estiu aquesta temporada. Els Casal i una altra parella de germans, els Teixidó. Ferran i Xavi debutaran a les World Series la setmana vinent a la Transvulcania, a l’illa canària de la Palma. Sempre que el calendari els ho permeti, participaran a les curses de la Copa d’Andorra.