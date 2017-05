La Cursa Nocturna de Caldea espera repetir les xifres del debut

La segona edició de la Cursa Nocturna de Caldea arribarà el 13 de maig. És l’única prova al país d’aquestes característiques i en el seu segon any de vida busca consolidar-se dins el calendari nacional.



Per fer-ho, els organitzadors confien en arribar als 600 participants, sense descartar superar la xifra, ja que en el seu primer any va estar molt per sobre en quan a participació respecte el que tenien previst. El límit posat és de 1.000 corredors. Consta de diferents recorreguts. El més extens és de 10 quilòmetres i s’iniciarà a les 20.50 hores. 10 minuts després ho farà la cursa de quatre km. Totes dues tindran el punt d’inici i la meta al pont de l’entrada del centre termolúdic. També es realitzaran dues curses més per als més petits, de 50 i 100 metres. Després de la carrera els participants podran gaudir gratuïtament de les instal·lacions de Caldea. De cara a l’edició de l’any vinent hi ha obertes converses per a que la prova passi a formar part del calendari de la Lliga Catalana. En aquesta segona edició és puntuable per a la Lliga Championchip.