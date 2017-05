El CV Encamp no rebutja l’etiqueta de favorit

Cap de setmana important per al CV Encamp. Té l’oportunitat de pujar a la Primera Nacional, posant el vòlei andorrà en una categoria més adient a la que històricament sempre ha tingut. Es jugarà l’ascens a casa, al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. Davant tindrà dos rivals balears i un valencià.



Començarà la competició dissabte a les 12.00 hores contra el CV Turia. Per la tarda, s’enfrontarà al CV Moro (20.00 h). Diumenge tancarà la competició davant el CV Sóller al migdia. «El club està entusiasmat per jugar la fase d’ascens a casa, és tornar una mica a l’elit nacional i crec que Andorra com a país i Encamp com a parròquia ens ho mereixem», afirma Javi Borrego, president del CV Encamp, entitat que des de la seva creació ha anat assolint ascensos cada temporada. «Estem fent les coses ben fetes, pas a pas» i «s’ha d’aprofitar el moment dolç que està vivint el vòlei» al país.



L’etiqueta de favorits l’accepten. «Som un equip fort. Els altres conjunts miren la classificació del nivell català i no hi ha cap equip que hagi perdut tres partits en una temporada. Tota la resta estan més ajustats. Això no vol dir que no patirem, la gent vindrà aquí a guanyar però crec que l’etiqueta que ens hem de posar és aconseguir la copa» i l’ascens, i per aconseguir-ho «ens ho hem de deixar tot a la pista perquè la copa es quedi a Encamp». Espera que l’afició respongui i les graderies estiguin plenes: «Seria una cosa fantàstica». Aquesta fase es pot disputar a Encamp gràcies al suport econòmic i logístic del comú. Comptarà amb una pista homologada per a la competició que s’ha instal·lat els darrers dies.