Notícia La Seu acull l’assignatura d’Activitats en el Medi Natural Els alumnes practiquen esports de natura com escalada o piragüisme L’Alberg de Joventut de la Seu d’Urgell.

Un total de 170 alumnes de segon curs del Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (Inefc) porten a terme durant 15 dies a la Seu d’Urgell de manera intensiva l’assignatura d’Activitats en el Medi Natural. Aquesta iniciativa parteix del programa europeu Poctefa, portat a terme entre l’Inefci, el consistori urgellenc, a més d’altres institucions de Catalunya, Andorra i França, que va comportar en el seu moment diverses inversions a la ciutat, com ara la instal·lació d’un rocòdrom al Rafting Parc i la reforma de l’Alberg de Joventut, entre d’altreInefcs. El professor d’Inefc, Víctor Labrador, ha explicat que fins ara es feien les sessions teòriques i pràctiques a Barcelona, enguany, com a novetat l’assignatura es cursa de forma intensiva a la Seu. Labrador ha assenyalat que «d’aquesta manera ens permet combinar les sessions teòriques i pràctiques en un mateix context i entorn». En aquest sentit ha conclòs que «aquest entorn és immillorable».



Teoria i pràctica / Tant els 88 alumnes de la setmana passada com els 79 d’aquesta setmana que cursen l’assignatura d’activitats en el medi natural ho han fet per primera vegada de manera intensiva a la Seu d’Urgell. Durant tota la setmana els alumnes han combinat les sessions teòriques amb les sessions pràctiques dins un mateix entorn. Les pràctiques han consistit en dues sessions d’escalada, una al rocòdrom del poliesportiu, per practicar l’escalada indoor i certs moviments, i una altra al rocòdrom del Parc del Segre per conèixer temes de seguretat i de material d’escalada. A més, s’han fet pràctiques de marxa nòrdica, dues d’orientació, una sessió de trail running, una de supervivència i una d’iniciació al piragüisme. Labrador ha manifestat que «l’experiència vol vivenciar tota l’assignatura en un context de medi natural, ens ho pot oferir Barcelona, però fer-ho tan intensament ajuda a millorar els temes de convivència i de treball en equip». Finalment, per acabar la intensa setmana, es fa un raid per equips que combina tots els continguts que s’han practicat durant la setmana i que dura 24 hores. Labrador assegura que «serveix per culminar tota l’experiència rebuda durant la setmana».H