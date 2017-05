Sindicatura indigna al PS i SDP per la decisió sobre Bonet

El monogràfic sobre sanitat tindrà lloc el 8 i 9 de juny

La Junta de Presidents va decidir ahir finalment que la consellera Sílvia Bonet segueixi com a consellera a ple temps malgrat haver deixat SDP. El síndic general, Vicenç Mateu, va manifestar que l’acord al qual van arribar el 2015 sobre el funcionament del grup mixt i la sol·licitud de la consellera de tenir dedicació exclusiva preval tot i els canvis que han tingut lloc recentment. Així ho va explicar ahir la subsíndica, Mònica Bonell, durant la roda de premsa posterior a la Junta de Presidents tot remarcant que, en tot cas, l’última paraula sobre el funcionament correspon al grup mixt.La lectura que fa sindicatura de l’acord és que hi pot haver una persona a ple temps cada dos consellers dins d’un grup sempre i quan el formin dos partits polítics o més. Com que actualment el grup mixt està format per tres consellers del PS, un d’SDP i un independent «l’acord segueix vigent», va argumentar Bonell.Una lectura que no comparteixen ni des del Partit Socialdemòcrata (PS) ni des de Socialdemocràcia i Progrés (SDP). Les dues formacions entenen que l’excepció de poder tenir un conseller en dedicació exclusiva cada dos en el grup mixt –en la resta de grups és un cada tres– s’aplica només en el cas que un partit polític tingui dos consellers generals. Fent aquesta lectura, per tant, actualment només el PS podria disposar d’un conseller a ple temps i SDP perdria aquest privilegi.En aquest sentit, el progressista Víctor Naudi va manifestar ahir que «sent coherent jo no puc reclamar està a ple temps perquè a SDP ara només hi ha un conseller general». I va afegir que «entenc, però, que tampoc li correspon a la Sílvia Bonet mantenir aquesta condició». Així mateix, des del PS, Pere López va reclamar que l’opinió de la majoria que té la seva formació dins del grup mixt es tingui en compte a l’hora de prendre una decisió final.El conseller d’SDP va ser crític amb l’actitud de la que fins fa poc era la seva companya de partit recordant que va aconseguir l’escó «formant part d’una llista sota les sigles d’SDP que liderava jo».Per tot, Naudi es reunirà la setmana que ve amb els consellers del PS i també amb Bonet per comunicar-li el seu desacord amb el fet que segueixi conservant la dedicació exclusiva i reclamaran a la Junta de Presidents que apliqui l’acord tal com ells l’entenen.Pel que fa a la plaça al Consell d’Europa, Naudi va recordar ahir que a principi de legislatura SDP i PS van firmar un acord en el qual es deixava clar que seria la formació progressista l’encarregada de defensar els valors socialdemòcrates a Europa. En base aquesta entesa, Víctor Naudi reclamarà a Sílvia Bonet la plaça a Estrasburg entenen que li correspon al partit i no a una persona en particular. D’aquesta manera, els socialdemòcrates no presentarien oposició. Per contra, si fos Bonet qui seguís al Consell d’Europa entendrien que l’acord signat s’estaria incomplint.Per part seva, Bonet va presentar a sindicatura una carta demanant que la decisió sobre la seva plaça a Europa s’ajornes fins el juny «per tal de tenir temps d’acabar les tasques que tinc a mitges».D’altra banda, la consellera independent també va indicar que estava sorpresa amb el posicionament del PS. Bonet va indicar que «no entenc perquè el PS s’oposa a què segueixi a ple temps ni en què els afecta». Després de conèixer la decisió de sindicatura, l’exconsellera d’SDP va reiterar que «jo ja vaig interpretar que encara que deixés SDP no es trencava l’acord perquè la sol·licitud la vaig fer a títol personal». «Jo estic aquí per treballar i per ajudar als ciutadans i ho seguiré fent encara que no estigui a SDP», va sentenciar.Per la seva banda, els liberals van decidir finalment no posicionar-se sobre la nova situació de la consellera malgrat que en un inici criticaven que seguís amb dedicació exclusiva. I és que els liberals mantenien que va ser necessari el seu suport perquè Bonet pogués tenir la retribució econòmica que correspon per estar a ple temps ja que van cedir part del pressupost que se’ls atorgava després dels resultats de les darreres eleccions generals. En un principi, fonts properes al grup liberal van argumentar que aquest acord es va prendre en base a uns criteris i que, per tant, si aquests es modificaven l’acord deixava de ser vigent. Dit d’una altra manera, consideraven que van cedir part del seu pressupost a SDP i no a Sílvia Bonet.

-El debat monogràfic sobre sanitat que els liberals van sol·licitar tindrà lloc el 8 i 9 de juny, segons va anunciar ahir la subsíndica Mònica Bonell.

-D’altra banda, el socialdemòcrata Pere López va demanar una «nota» sobre la modificació del reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials perquè creu que els criteris que s’estableixen per calcular els barems no estaven estipulats per la llei.