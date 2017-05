Notícia Lola Barranco exposa els seus quadres al Bingo Star’s L’artista ensenya per primer cop l’obra que parla de la seva vida L’artista explica la seva obra al gerent del Bingo Star’s, ahir. Autor/a: ANA / M.B.

El cicle Bingo Art del Bingo Star’s acull la quarta exposició amb l’objectiu de donar visibilitat als artistes del país perquè tinguin més facilitat per mostrar els seus treballs. En aquesta ocasió, la pintora Lola Barrancos exposa una quinzena de quadres que expliquen la seva situació personal, ja que ella va començar a pintar quan el seu fill va emmalaltir i va voler donar-li color a la seva vida. És el primer cop que l’artista mostra el seu treball, i va assegurar ahir en declaracions a l’ANA sentir-se molt il·lusionada per l’oportunitat que li ha donat el Bingo Star’s.



Barranco defineix el seu estil com naïf, caracteritzat per l’espontaneïtat i el colorit, i utilitza més de cinquanta colors molt vius perquè reconeix que va viure una etapa molt trista. La pintora va reiterar que està molt contenta per aquesta oportunitat, ja que es tracta de la seva primera exposició pública, tot i que compta amb una col·lecció molt extensa i la seguirà ampliant perquè «per mi és una sortida i em relaxa molt».



Per la seva banda, el gerent del Bingo Star’s, Marc Martos, va posar les instal·lacions a disposició de tot tipus d’artistes. I va afegir que, tot i reconèixer que la seva presència no ha fet augmentar l’afluència de públic, ajuda a què la gent vegi les sales de joc des d’un altre punt de vista. La mostra es podrà visitar fins al 5 de juny al vestíbul del Bingo Star’s.