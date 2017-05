El pressupost participatiu rep 162 propostes

Els ciutadans han presentat un total de 162 propostes d’actuacions d’obres a la primera convocatòria del pressupost participatiu que va presentar el Govern a principis del mes passat. El termini establert de presentació i recollida de propostes es va iniciar el 3 d’abril i va finalitzar dimarts.



Com ja va anunciar l’Executiu, per dur a terme els projectes guanyadors es preveu una partida pressupostaria global de 200.000 euros. I segons va explicar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca, un cop finalitzi el període de recollida de les propostes, una Comissió Tècnica (formada per personal tècnic del Departament d’Ordenament Territorial) valorarà que les iniciatives compleixin els criteris establerts, la viabilitat tècnica i determinarà el cost aproximat.

Elecció de les propostes / Les propostes preseleccionades es faran públiques el 15 de maig i els projectes admesos se sotmetran a votació per part de la ciutadana entre el 16 de maig i fins el 9 de juny d’aquest any. Es podrà votar presencialment o electrònicament i les bases de la convocatòria estipulen que únicament es permet un vot per persona als majors de 18 anys.

Els projectes s’executaran segons el nombre de vots rebuts fins a esgotar la dotació.



Altres aprovacions / D’altra banda, durant el Consell de Ministre d’ahir, el Govern va aprovar la convocatòria d’un concurs per la realització dels treballs corresponents a la segona fase de construcció de la rotonda de les Salines, a la parròquia d’Ordino, així com l’eixampla i rectificació d’un nou tram de la CG3.



Tanmateix, l’Executiu va fer pública una convocatòria referent a la prova oficial d’accés al Diploma d’Ensenyament Professional i a l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya per a candidats lliures, així com una beca de màster o doctorat oferta pel Govern japonès perquè els interessats puguin realitzar la seva formació en aquest país estranger.