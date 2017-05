Extradició per una assegurança

L’assegurança d’un vehicle. Aquest document és el que, suposadament, va falsificar un ciutadà albanès, resident a Andorra, i que estava en recerca al seu país. Per aquest motiu, el Tribunal de Corts ahir va donar llum verd perquè l’home sigui extradit al seu país per un delicte de falsificació documental, pel qual va ser penat a sis mesos de presó.



L’home, que té la seva família al Principat, va ser detingut el 9 de febrer a Ordino a instàncies del Fiscal General. Aquesta petició la va realitzar «en compliment d’una demanda d’extradició adreçada per via diplomàtica i formulada per l’Estat albanès, per un delicte contra el tràfic jurídic comès en aquest país», va detallar en el seu moment el Cos de Policia en el balanç de detencions setmanals. Des d’aleshores, l’home està detingut en el centre penitenciari de la Comella.

Durant el judici, que es va celebrar en el Tribunal de Corts a finals d’abril, l’home va exposar que no sabia que la documentació que duia era falsa. Un argument que també va utilitzar la seva defensa per evitar-ne l’extradició.



En canvi, la fiscalia va defensar que es complien els requisits perquè es pugui donar l’extradició que, bàsicament, és que el delicte pel qual se’l requereix estigui codificat en el Codi Penal andorrà.



El Tribunal de Corts ha donat la raó a l’acusació i ha decidit que l’home sigui extradit a Albània, on haurà de complir la resta de la condemna, tenint en compte que aquí fa tres mesos que està a la presó.



Ara Albània té un període de 30 dies per reclamar el ciutadà del seu país, si no ho fa l’home quedarà en llibertat.

Per la seva part, la defensa té un període de 15 dies per presentar un recurs al Tribunal Superior. A la sortida del judici, però, el lletrat desconeixia si optaria per aquesta via i va destacar que ho ha d’estudiar.