Augmenta un 65% el recaptat en sancions d’intrusisme empresarial

El Govern va ingressar al voltant d’un 65% més per sancions desencadenades per l’intrusisme empresarial el 2016 respecte l’any anterior, segons va explicar ahir el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp. En concret, el 2016 es van recaptar 90.615 euros en 16 expedients que es van obrir. En canvi, el 2015 es van tramitar nou expedients, amb els quals es van obtenir 54.900 euros, va detallar Camp, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.Tot i aquest increment tant en la recaptació dels diners com en el nombre de sancions, es van reduir la xifra de comunicacions, és a dir, de les advertències que fa la ciutadania al Centre d’Atenció Contra l’Intrusisme Empresarial (CACI). En concret, l’any passat es van formular un total de 60 comunicacions, de les quals 43 van servir per presentar una denúncia eventual, mentre que les altres 17 van ser per un reclam d’informació per veure si es podia estar vulnerant alguna llei al respecte. Això representa un 20% menys que l’exercici anterior, quan es van realitzar 75 comunicacions, de les quals 67 van ser denúncies eventuals. De fet, es manté una tendència a la baixa, ja que el 2012 es van formular 160 comunicacions. Per contra, el nombre de sancions ha anat en augment i fa cinc anys es van obrir set expedients. «Tenim menys denúncies, però són de més qualitat i això ens permet ser més proactius», va assegurar Camp.Les sancions mínimes que s’han posat han estat per un valor d’uns 6.000 euros i, principalment, a petits negocis que acaben d’obrir i no coneixen bé la normativa. Bàsicament, les comunicacions es van fer per correu electrònic (47%), seguides del telèfon (37%) i presencialment (17%). A més, un 77% les van presentar nacionals i un 33% estrangers.Segons va explicar Neus Soriano, secretària d’Estat de Turisme i Comerç, les denúncies van desencadenar 54 controls immediats, 12 operacions posteriors, així com sis trameses a altres serveis de l’Administració, ja que van considerar que no vulnerava la llei de comerç, sinó d’un altre departament.«Tenim una ràtio d’1,10 controls per denúncia, el que vol dir que donem resposta a totes les que se’ns presenten», va matisar. Això, va apuntar, comporta que en els pròxims anys es plantegin actuar més d’ofici. De fet, va anunciar que el departament compta amb tres inspectors i en preveu incorporar un quart per potenciar els controls d’ofici.



Transports i serveis immobiliaris, els que tenen més comunicacions / Pel que fa a sectors d’activitats, la secretària d’Estat de Turisme i Comerç, Neus Soriano, va explicar ahir que les comunicacions sobre intrusisme empresarial es distribueixen de manera similar. De fet, els dos que en concentren més són els dels transports i serveis immobiliaris, amb vuit en cada cas.



Els serveis immobiliaris han experimentat un creixement en el nombre de comunicacions, ja que el 2015 se’n va registrar dues enfront de les vuit del 2016. La nova llei que està en tràmit parlamentari, segons Camp, donarà «més eines per lluitar contra els allotjaments il·legals».



En canvi, en el sector del transport van caure les comunicacions de les 26 del 2015 a les vuit de l’any passat. Quatre van ser per persones que transportaven mercaderies i les altres persones. Així mateix, va manifestar que, en el que portem d’any, encara no han tingut cap demanda per transport, quan els mesos d’hivern són quan se solen presentar més denúncies.