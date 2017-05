Notícia El Comú d'Escaldes-Engordany pagarà cinc milions d’euros pel terreny de l’hotel Casino La corporació disposa de la meitat de líquid i l’altra sortiria d’un crèdit Una instantània a la sala principal del Comú d’Escaldes, moments abans de la reunió de poble d’ahir. Autor/a: Maricel Blanch

Al Comú d’Escaldes-Engordany li ha sorgit l’oportunitat d’or de comprar els terrenys de l’antic hotel Casino que pertanyen a la família Rossell. Si al 2013, la parcel·la va ser valorada pels propietaris per vuit milions d’euros, a dia d’avui han rebaixat el seu preu a cinc. La corporació que encapçala Trini Marín ha reaccionat amb rapidesa i ahir va convocar una reunió de poble per explicar als veïns de la parròquia les intencions de fer efectiva la compra.



La caixa forta del comú permet aventurar-se a fer-se seva una parcel·la que, segons la cònsol major, «està ubicada en un lloc estratègic», envoltat pel Museu Thyssen, de l’església de Sant Pere Màrtir, de l’escola Peletera, del CIAM, de la biblioteca, del CAEE i en plena avinguda Carlemany, un dels punts de més afluència del Principat. «Fa tres anys les finances no ens van permetre la compra, però ara sí. En tot cas, no deixa de ser una forta inversió i, per això, volem ser transparents amb la ciutadania i fer-los saber tot al detall», va exposar Marín.



El Comú d’Escaldes va acabar l’any passat amb un superàvit d’un milió d’euros, en part també per inversions previstes que no es van acabar efectuant però que en tot cas estan disponibles. Aquí entra també una part destinada a les transferències del Govern, que sumat al nivell d’ingressos de la corporació, que va in crescendo des del 2012, fan que per a Marín s’hagi de demanar un endeutament «del 48% del total», és a dir, poc més de dos milions de crèdit.



Una nova casa comuna? / La corporació local vol fer efectiva la compra el més aviat possible però després de la reunió de poble d’ahir el tema ha de passar per un ple del comú i després realitzar una part administrativa de facultar als cònsols i la consellera de finances per fer els tràmits, tot això sempre amb l’aprovació de tota la cúpula. Si va tot bé, serà durant l’estiu, però la gran pregunta és: Què s’hi farà? Marín va parlar d’una possible reubicació del CAEE, ara en un terreny en concepte de lloguer, mantenir-lo com un aparcament o ubicar-hi la nova casa comunal, que és l’opció que més agrada i amb la qual també s’hi podria afegir un petit aparcament, que bona falta fa en aquesta zona.