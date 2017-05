Notícia Orange elimina la itinerància en telefonia mòbil a Andorra La companyia establirà una limitació de quatre mesos per evitar abusos Una dona respon una trucada rebuda al seu telèfon mòbil. Autor/a: TONY LARA

La companyia de telefonia mòbil Orange ha anunciat que, a partir del 18 de maig, elimina les tarifes d’itinerància a Andorra, és a dir, que la clientela d’Orange pagarà la seva tarifa habitual quan es desplaci al Principat i utilitzi el telèfon. La Unió Europea (UE) imposa la fi del roaming a partir del 15 de juny, però Orange s’avança i, a més, hi afegeix països, com Andorra.



La zona regulada per la UE en què ja no s’aplicarà la itinerància a partir de mitjans de juny comprèn els 28 països de la UE, Noruega, Islàndia i Liechtenstein. Orange, a més, suma dos països «molt freqüentats pels francesos»: Andorra i Suïssa. Orange puntualitza que tots els seus forfets, sense excepció, es beneficiaran del roaming sense sobrecost a tot Europa.



Amb tot, la companyia ha previst mesures per evitar possibles abusos. França té una de les tarifes de telefonia més barates d’Europa i podria passar que, per exemple, un resident a Andorra utilitzés un número d’Orange, amb una tarifa francesa o espanyola. «Alguns podrien estar temptats de subscriure un abonament en un país que no sigui en el que resideixen», explica la companyia de telefonia en un comunicat. Per això, els operadors de telecomunicacions tenen la possibilitat de limitar la gratuïtat del roaming fins a un màxim de quatre mesos l’any. Aquesta limitació és bàsica ja que Andorra Telecom podria perdre clientela i que els residents utilitzessin la companyia Orange des del Principat, amb un número i una tarifa espanyola o francesa.



Accions / La itinerància és una de les principals fonts d’ingressos d’Andorra Telecom, però l’haurà d’acabar eliminant. Mentrestant, ja ha iniciat accions per reduir el cost del roaming. El desembre passat va posar en marxa un forfet diari a Espanya, que s’ha preparat en funció del servei que el client vulgui usar. Si utilitza les dades des d’Espanya, s’activa el Forfet Roaming de dades que té un cost d’1,5 euros i dona dret a un consum de 100 MB. Si fa o rep un trucada estant a Espanya, se li activa el Forfet Roaming de veu, amb el mateix cost d’1,5 euros, i que cobreix fins a 60 minuts de trucades.



Una altra acció, des del juliol passat, va ser la reducció de les tarifes en itinerància, que van comportar un espectacular increment del consum de dades del 2.358% i un augment del nombre d’usuaris que fan servir la itinerància en els seus desplaçaments.