Notícia 40 euros per cedir un felí a la gatera Adoptar un cadell de gat val 20 euros, i un exemplar adult, 30 euros Dos gats domèstics. Autor/a: EL PERIÒDIC

Deixar un gat adult a la gatera oficial val 40 euros. És la quantitat que haurà de pagar, a partir d’avui, la persona que cedeixi un felí a les instal·lacions del departament d’Agricultura. En cas que l’animal cedit sigui un cadell de felí, el preu és de 25 euros. Les noves tarifes, publicades a l’edició del BOPA d’ahir, entren avui en vigor.



El Govern va aprovar l’octubre de l’any passat el Reglament de funcionament de la recollida d’animals i de la gossera i la gatera oficials, i com que la gatera ja està operativa des de fa un mes, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va demanar actualitzar les tarifes de l’equipament.



Quant a la gatera, en el cas de voler adoptar un felí, el preu del tràmit és de 30 euros per als gats adults i de 20 euros per als cadells. El president de Laika, Josep Mas, va explicar ahir a l’ANA que adoptar té un cost «perquè són animals que han passat una revisió mèdica, estan esterilitzats, ja porten xip d’identificació i, a més, per un tema «de conscienciació». Quan adoptar té un preu, la gent s’ho pensa més i només ho fan aquelles persones que realment hi estan interessades.



Les tarifes d’adopció i cessió de gossos s’han modificat. Des d’avui, cedir un gos adult val 90 euros, una gossa adulta, 131 euros, i un cadell, 40,74 euros. A l’hora d’adoptar, el tràmit per endur-se un cadell és de 40,74 euros, mentre que un gos adult costa 80,40 euros i una gossa, 121,13 euros. El preu d’una femella és més elevat perquè l’esterilització és més cara.



Recuperar l’animal perdut / A la gossera i a la gatera també hi van els animals que s’han perdut, que són recollits i traslladats a les instal·lacions oficials. Quan els propietaris van a recuperar-lo han de pagar una taxa: 24,66 euros si és la primera vegada que es perd; 40,74 euros, si és la segona vegada, i 49,31 euros si és la tercera. A més, si l’animal no està degudament identificat amb el xip obligatori, s’hauran d’afegir 32,16 euros.



A aquestes tarifes també se’ls ha de sumar l’estada diària des que el propietari és avisat des de la instal·lació fins que va a recollir-lo, que és de 3,50 euros diaris per als gats, i de 8,58 euros diaris per als gossos. Per tant, recuperar un gos perdut que hagi passat almenys un dia a la gossera i que no porti el xip pot costar 65 euros.



Finalment, el passaport per a animals de companyia (que és obligatori i és on hi consta tota la informació de l’animal) s’estableix en els 4,29 euros i la vacunació de l’animal, en els 8,58 euros.