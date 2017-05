Notícia Montserrat Carulla recitarà ‘Haikús d’Arinsal’ de Bartra Ester Nadal dirigeix l’espectacle que es veurà a Barcelona Poesia L’actriu Montserrat Carulla en una visita a Andorra l’any 2010. Autor/a: TONY LARA

L’actriu Montserrat Carulla recitarà els haikús d’Arinsal d’Agustí Bartar durant la Setmana de la peosia de Barcelona, que tindrà lloc del 10 al 17 de maig. L’espectacle, titulat Alguna cosa plora sobre l’herba mullada. Haikús d’Arinsal, d’Agustí Bartra, es representarà el dia 12 a l’Auditori de la Fundació Catalunya - La Pedrera, a les 19.30 hores.



La proposta escènica la dirigeix Ester Nadal que, a més de Carulla, compta amb el violoncel·lista Jordi Claret per a l’acompanyament musical, i amb l’actor Joan Anguera. La direcció literària de l’espectacle és a càrrec de Sam Abrams.

Agustí Bartra (1908-1982) es va exiliar durant la Guerra Civil espanyola. L’escriptor va dubtar entre exiliar-se a França o a Andorra i, finalment, va escollir el territori gal i d’allà, amb Anna Murià, se’n va anar a Mèxic. L’any 1981, Bartra i Murià van visitar Andorra i es va enamorar de la vall d’Arinsal: d’aquí va sorgir l’obra poètica Haikús d’Arinsal.



La Setmana de la Poesia de Barcelona torna a estar codirigida per Teresa Colom, que comparteix el càrrec amb Àngels Gregori. Les directores afirmen que «Barcelona Poesia és un dels festivals poètics més destacats d’Europa. Aquest any arriba a la vintena edició amb una programació que torna a apropar al públic de la ciutat algunes de les millors veus del panorama internacional i dels terri­toris de parla catalana».