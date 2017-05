Notícia El veritable esperit japonès, captat pel duo Bagué-Marimoto La mostra fotogràfica ‘Nippon’ inaugura el cicle japonès Geografies Una de les imatges de l’exposició. Autor/a: TORU MORIMOTO

L’exposició de fotografia Nippon obre el cicle Geografies, dedicat a la cultura japonesa, un programa d’activitats organitzat per l’IEA (Institut d’Estudis Andorrans) en col·laboració amb el Comú d’Ordino. La mostra fotogràfica es podrà visitar, a partir de dimarts que ve, a la sala La Buna. La selecció de 40 imatges es podrà visitar durant les dues setmanes que el cicle dedica a la cultura japonesa a Ordino, fins al 21 de maig.



Nippon és una mostra de la parella gràfica catalanojaponesa Tina Bagué (Barcelona, 1974) i Toru Morimoto (Akashi, 1972), que amb dues òptiques volen oferir al públic una visió més àmplia del Japó actual i més desconegut. La parella va recórrer 42.000 km en autocaravana l’any 2010 amb dues càmeres, per copsar el veritable esperit japonès i reflectir alguns dels valors japonesos que encara segueixen vius. Per la seva aventura gràfica, batejada com The Japan Photo Project, es van allunyar de Tòquio, on només viu el 10% de la població, per deixar testimoni del món rural i trencar així els estereotips de la mirada occidental. La societat japonesa de pobles remots i petites illes han entrat en l’objectiu dels artistes, Bagué a color i Morimoto en blanc i negre, per mostrar la diversitat ambiental i cultural del país nipó.



Bagué i Morimoto, a color, van fer créixer el seu projecte i el 2011 van publicar el llibre de fotografies Japan, en una edició de màxima qualitat i enquadernada a mà, actualment esgotada. La primera exposició de Nippon es va fer a Tòquio, a la galeria de Konica Minolta Plaza, l’octubre de 2011. Després es va poder veure a la galeria The Private Space de Barcelona i el 2012 es va exposar a Milà, a la galeria Combines XL. Bagué i Morimoto van obrir al 2012 galeria fotogràfica i restaurant a Barcelona amb el nom d’Akashi Gallery, on es pot veure i comprar la seva obra.



Actualment treballen en un nou llibre.