Incendi al nou vial de la Borda Nova

Els bombers han extingit un incendi que s'ha declarat aquest dijous al migdia a les obres de construcció del nou vial que ha d'unir la zona de Jovial amb la carretera de la Comella, als terrenys en urbanització de la Borda Nova, a Andorra la Vella.



L'avís s'ha rebut poc després de les 13 hores, quan s'ha detectat que s'estava cremant una grua elevadora que estava situada sota un pont del vial en construcció. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions dels bombers amb un total de set efectius, que han apagat ràpidament les flames i han remullat la zona, a més d'efectius de la policia i del Servei de Circulació de la capital. Tal com ha informat el cap de guàrdia dels bombers, tot i que no se saben les causes exactes de l'incendi, podria haver estat la màquina amb la qual s'estaven soldant els tubs en aquell moment o una bobina que estava enrotllada i que hauria provocat el foc. Arran de les flames han resultat malmesos els tubs, la màquina amb la que es treballava, la bobina i dues plataformes, ha informat l'ANA.

D'altra banda, els bombers també han hagut d'actuar aquest dijous a la matinada per un foc que s'ha produït en un restaurant del número 63 de l'avinguda Tarragona d'Andorra la Vella. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada. El foc s'ha iniciat al costat de la màquina de fer cafè i, tot i que no hi va haver danys personals, sí que n'hi ha hagut de materials, entre els quals diferents aparells elèctrics que han resultat malmesos. Els bombers no van haver d'evacuar ningú, tot i que la fumarada va afectar la façana de l'edifici i tot el local, de petites dimensions. Aquest dijous al matí, els bombers, juntament amb tècnics del Govern, de FEDA i de la policia, s'hi han desplaçat per fer l'informe corresponent.