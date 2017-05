Notícia Alpify tanca una ronda d’1 milió per convertir-se en l’app de seguretat de tota la família L’ampliació de capital està liderada pel RACC Viladomat i representants del RACC celebren l'acord.

Alpify ha tancat una ronda de finançament d’1 milió d’euros que ha estat liderada pel RACC —especialista en serveis d’assistència personal, familiar, mecànica, sanitària urgent i a la llar—, i acompanyada per Inspirit i altres inversors privats. Els nous recursos serviran a l’‘start-up’ catalana per evolucionar les funcionalitats actuals de l’aplicació amb l’objectiu de proveir serveis de seguretat personal i familiar, més enllà de la gestió d’emergències en cas d’accident. I una vegada que estigui consolidada l’extensió del seu model de negoci, en facilitaran l’expansió internacional.

Des del seu llançament, Alpify ha aconseguit posicionar-se com una eina per complementar les funcions dels centres d’emergència, gràcies al fet que permet una bona i ràpida localització dels usuaris. Actualment l’app té més d’un milió i mig d’usuaris registrats i s’ha convertit en el dispositiu més utilitzat en situacions d’auxili. Alpify, fundada l’any 2013 pel jove andorrà Guillem Viladomat, accelerada a la incubadora Inspirit i premiada per la Unió Europa, s’ha convertit en l’aplicació líder del mercat. La idea d’Alpify va néixer l’any 2012 arran de la desaparició i posterior defunció d’un excursionista alemany en una zona muntanyenca d’Andorra. El cas va despertar un gran interès en els mitjans de comunicació locals, doncs la persona extraviada va contactar amb els cossos de seguretat gràcies al seu telèfon mòbil, i va estar parlant amb ells fins que se li va acabar la bateria. El turista no va saber explicar on es trobava.