El Govern troba la fórmula per portar una vintena de refugiats

El ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, ha anunciat al Consell General que ja s'ha elaborat el projecte de llei per disposar d'un règim de protecció temporal i transitòria per a la vintena de refugiats que fa un any i mig es va anunciar que el Principat podria acollir, i que també s'ha definit el seu mecanisme d'arribada.



El ministre ha avançat que s'establirà un protocol d'acord amb la comunitat de Sant Egidi, un moviment internacional que ja ha col·laborat amb Itàlia i França per a la posada en marxa de corredors humanitaris per assegurar el trànsit dels refugiats. En no disposar d'una legislació d'asil polític ni d'estatus del refugiat, l'acollida no podrà ser superior als dos anys.



Saboya ho ha respost arran d'una pregunta del conseller socialdemòcrata Pere López, i ha explicat que definir el mecanisme d'acollida dels refugiats ha estat una tasca molt complexa, tenint en compte que es va haver de descartar l'opció d'acollir refugiats a través de les quotes que tenen França i Espanya, i també davant la impossibilitat de destinar un equip andorrà als camps de refugiats per fer la tria.



Finalment, després d'assessorar-se amb l'Acnur, s'ha optat per fer un projecte de llei basat en el concepte de protecció subsidiària, sense fer esment a l'asil polític ni a l'estatus de refugiat, que caldrà legislar més endavant, amb l'objectiu d'evitar els problemes que es van produir en el passat amb l'acollida de dos ciutadans eritreus, els quals van patir dificultats per poder circular pels països de l'entorn.



Per aquest motiu, l'acollida de la vintena de refugiats no podrà superar un període de dos anys, de manera que el text preveu els mecanismes de retorn al país d'origen o a un país tercer. Gilbert Saboya ha assegurat que el text ja està tancat, i que s'entrarà a tràmit parlamentari durant aquest mateix període de sessions, després que es trameti a l'Acnur per tal d'assegurar-se que és un bon marc legal i que donarà seguretat jurídica.



Pere López ha criticat que s'hagi trigat tant de temps en elaborar el projecte de llei i ha acusat el Govern de no tenir sensibilitat envers la problemàtica dels refugiats, dubtant que realment es pugui arribar a complir el compromís d'acollir 20 refugiats. Davant d'això, el cap de Govern, Toni Martí, s'ha mostrat convençut que es complirà amb el compromís que va adoptar el Dia de Meritxell del 2015, però ha volgut recordar les dificultats del conflicte i el fet que els refugiats estiguin, malauradament, confinats a Turquia. "No és qüestió de fer-los venir per fer-los venir, sinó que cal fer-ho amb totes les garanties", ha remarcat.



D'altra banda, i també arran de les preguntes de Pere López, Saboya ha explicat que s'està treballant per solucionar la problemàtica d'acollir els infants sahrauís en el marc del programa Vacances en pau. El ministre ha recordat que arran de les noves mesures de seguretat, l'any passat el Govern va haver d'intervenir perquè es va denegar el visat dels infants perquè no tenien passaports individuals. La solució definitiva passa per signar un memoràndum d'entesa amb l'estat espanyol, el qual ja s'està negociant, per donar plena cobertura legal al programa i a llarg termini. Si aquesta opció no arribés a temps, es treballa amb l'opció d'aconseguir passaports individuals, o en tot cas s'optarà per repetir l'esquema de l'any passat.