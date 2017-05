Notícia L'heliport obrirà la porta a reduir els sobrevols en zona urbana de l'hospital La mesura no seria viable per als malalts més greus El ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, aquesta tarda. Autor/a: ANA/M.T.

El ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, arran d'una pregunta del conseller general d'SDP Víctor Naudi, ha reiterat la idoneïtat de la ubicació escollida per a l'heliport nacional i ha avançat que la nova infraestructura permetrà desviar alguns trasllats de pacients que actualment aterren a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per reduir el sobrevol per sobre de la població de la vall central. Torres ha indicat que la mesura encara no està formalitzada, però que podria ser factible per als trasllats menys urgents, ja que tal com ha alertat la consellera socialdemòcrata Rosa Gili, no seria factible per a les urgències de malalts més greus pel fet d'haver-los de traslladar en ambulància fins al nou heliport, segons informa l'ANA.



El ministre també ha carregat contra la plataforma contrària a l'heliport, lamentant que "no s'hagin molestat a demanar-nos hora" i que s'hagin reunit amb totes les institucions excepte amb el Govern. Així, considera que "sembla que no en tinguin ganes, perquè no volen escoltar els arguments del Govern". També ha assegurat que estan "enganyant a la població", ja que els helicòpters no sobrevolaran la central de FEDA, i també ha detallat que els aparells que es dirigeixin cap al sud només podran ser biturbina, per a una major seguretat. Torres, que ha assegurat que hi ha membres de la plataforma que pertanyen a SDP, s'ha mostrat convençut que li han demanat a Naudi de venir al Consell General a posar més llenya al foc per provocar que el projecte es torni a tombar per tercera vegada. De la seva banda, Víctor Naudi ha criticat que "es comenci la casa per la teulada" pel fet d'haver decidit la ubicació abans de tenir tots els estudis, ha negat que cap membre d'SDP pertanyi a la plataforma, i ha contradit el ministre assegurant que els helicòpters sí que sobrevolaran la part baixa d'Engolasters, una zona amb "bastants habitatges i hotels".



D'altra banda, durant la sessió d'aquest dijous de Consell General també s'han tractat qüestions en matèria social. La consellera del grup mixt Sílvia Bonet i el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, han discrepat sobre el fet de si amb la normativa actual es podrien aixecar les reserves dels articles de la Carta Social Europea. Així, mentre que la consellera manté que sí que es podria fer tal com ha esmentat fent referència a informes europeus del 2012 i el 2014, el ministre li ha respost que fins que no estiguin enllestides les proposicions de llei impulsades des de Demòcrates per Andorra no es podran ratificar els articles que resten pendents. D’aquesta manera el titular d’Interior ha destacat que caldrà primer “adequar la normativa interna”.



Així, Espot ha manifestat que caldrà veure com queden aquests textos i fer-ne l’anàlisi escaient abans de la ratificació dels articles de la Carta Social Europea ja que ha remarcat que “primer cal que s’adapti la normativa interna abans de ratificar un instrument internacional” i ha remarcat que amb la normativa actual, en contra del que ha mantingut Bonet, hi ha molts articles que no es poden ratificar. La consellera, però, ha remarcat que des d’Europa s’ha “insistit” que Andorra “ja estava preparada” per aixecar les reserves. A l’últim, Espot ha desitjat que amb la nova regulació que ara es treballarà al Consell General es puguin ratificar el major volum possible d’articles.



D’altra banda, Espot ha defensat la feina feta en matèria social arran de la demanda del socialdemòcrata Pere López sobre els “incompliments en matèria social”. En aquest sentit, López ha recordat que l’anterior titular d’Afers Socials, Rosa Ferrer, s’havia compromès a tirar endavant abans de finals del 2015 la llei de mesures urgents per a la ratificació de la convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat i la cartera de serveis, la qual cosa sí que és “un incompliment”. Espot ha tornat a defensar la Llei de serveis socials i sociosanitaris i el treball que s’està fent per tirar endavant la cartera de serveis, que ja està gairebé acabada, i que s’ha entrat a tràmit la llei de mesures urgents.