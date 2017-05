Espot anuncia modificacions legals per endurir la persecució del contraban de tabac

El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha reconegut aquest dijous al Consell General un "increment notable" d'actes delictius per tràfic de mercaderies sensibles al Pas de la Casa, que han causat un augment de la inseguretat per als ciutadans, i ha anunciat modificacions legals per endurir la persecució del contraban. El ministre ha detallat que durant el 2016 es va registrar un augment dels comisos de tabac, que van arribar a un total de 22, durant els quals es van confiscar 128.700 paquets. Espot també ha anunciat que, un cop s'incorporin els nous agents de policia previstos, es posarà fi a una "assignatura pendent", com és la cobertura policial de la frontera francoandorrana durant la nit, segons informa l'ANA.



Espot ha anunciat que s'ha creat una comissió de treball entre la policia i el departament de Tributs i Fronteres per modificar la Llei de control de les mercaderies sensibles i el Codi Penal per establir un règim jurídic més estricte en els articles que tipifiquen el contraban, amb l'objectiu de prevenir i reprimir de manera més efectiva aquest tipus de delictes. Espot ha fet aquestes manifestacions arran de la pregunta del conseller general liberal, Jordi Gallardo, en relació a l'augment del contraban de tabac a la frontera entre Andorra i França. Gallardo ha assegurat que es tracta de xarxes organitzades estrangeres i amb un perfil més perillós, per la qual cosa ha demanat la posada en marxa d'un pla de xoc, tot i que el ministre ha recordat que "no es pot obviar" que també s'han produït detencions de residents al Principat que han estat "còmplices d'aquesta situació".



Espot ha reconegut que hi ha hagut un "increment notable" de delictes per contraban de tabac al Pas de la Casa, i que per fer-hi front s'ha incrementat la presència policial i la coordinació amb la duana i les autoritats franceses, unes mesures que han permès detenir dues persones a Andorra i onze a França, a més de controlar i expulsar persones que formaven part de grups de contrabandistes establerts a França. Finalment, el ministre ha reconegut que la frontera francoandorrana mai ha tingut presència policial durant les nits, un fet que considera "una assignatura pendent" i que se solucionarà en el moment en què s'incorporin els nous agents de policia