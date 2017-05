San Emeterio avisa de la ratxa del MoraBanc com a local

A València són ben conscients del que significa jugar al Poliesportiu d’Andorra aquesta temporada. A la Lliga Endesa a ningú se li escapa el que és capaç de fer el BC MoraBanc Andorra quan juga davant la seva afició i són conscients que només mostrant la seva millor versió tenen alguna opció.



El conjunt taronja arriba com a colíder i afronta les últimes tres jornades de la Lliga Endesa «en una bona posició. Estem tenint una bona recta final, amb la dificultat que suposava fer-ho després de la derrota dura a l’EuroCup, però ens estem a poc a poc reposant. Ara tenim una sortida molt complicada a Andorra i serà un partit dur i difícil», exposa un dels seus jugadors, el càntabre Fernando San Emeterio. Estan en una posició envejable i no treuen la calculadora de les seves opcions per ser líders en acabar la fase regular. Volen anar «partit a partit. Anem a la pista de l’Andorra, que és complicada. Ells només han perdut un partit allí i hem d’intentar guanyar i si ho fem, doncs a pensar en el següent».



El balanç que acumula el MoraBanc com a local el tenen ben present, i és fruit de què «juguen molt còmodes allí i ho estan fent molt bé. Gran part de l’èxit de la seva temporada és pels seus partits a casa, així que hem d’estar preparats per a un partit molt dur i competit fins al final». A la pista es podrà veure un interessant duel a la pintura entre els dos últims MVP del mes, el georgià Giorgi Shermadini i el montenegrí Bojan Dubljevic: «Són dos grans jugadors que estan fent una molt bona temporada. Segur que aquest serà un duel bonic per a l’espectador i suposo que per a ells també».

Flames a la samarreta del MoraBanc

Andorra la Vella q En el partit de diumenge contra el València el MoraBanc estrenarà tercer equipament. El disseny surt, com es va realitzar l’any passat, d’un concurs entre els escolars de tots els sistemes educatius del país. El guanyador és Martí Escoriza, del col·legi María Moliner, que va realitzar un model de samarreta amb la bandera del Principat amb flames entre els colors. Els pantalons són vermells. «Mai m’hagués pensat que fos l’escollit, i més amb tantes samarretes que s’han presentat al concurs», exposa Escoriza.