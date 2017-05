Vicente està segur que es veurà la millor versió de l’FC Andorra

Partit marcat al calendari des de fa dies per les dues bandes. Demà l’FC Andorra rep a la Borda Mateu a l'UA Horta, o el que és el mateix, segon contra primer. Són, a dia d’avui, els principals candidats a l’ascens a la Tercera Divisió, ja que s’ho han guanyat en les 30 jornades que s’han disputat fins aquest moment. Els tricolors necessiten la victòria per no perdre de vista la primera plaça, que dona accés a pujar de manera directa.



El conjunt andorrà necessita reaccionar, perquè va trencar l’excel·lent dinàmica que portava tota la campanya. Són tres les derrotes que suma de forma consecutiva, amb l’agreujant que en aquest període no ha estat capaç de marcar cap gol. Però el costat positiu és que tot i la punxada, segueix segon. Tothom sap que aquest no és un matx qualsevol. «Ens enfrontem els fins ara dos millors equips de la competició i marcarà bastant el final del que serà la temporada. No serà definitiu, però sí que és molt important», afirma l’entrenador tricolor, Emili Vicente. Necessiten canviar la tendència actual, que a més estrenyeria la classificació i podria fer aparèixer els nervis als barcelonins. «Si guanyem tindrem totes les possibilitats de cara a l’ascens», i en una altra cosa no se centren. En una possible derrota «no hi pensem», i al cap només està el fet de vèncer: «No tenim por a perdre. Tenim més a guanyar que no pas a perdre. Necessitem fer un sobreesforç fins a final de temporada per aconseguir el somni que tenim tots. Som ambiciosos i necessitem fer el nostre joc, jugar com sempre, com sabem fer».



Davant tindrà a un Horta que tampoc està passant per la millor ratxa de resultats. Valora que no vindrà a especular: «M’espero que sigui ofensiu perquè és la seva manera de jugar i fonamenten el seu joc en la possessió. Segurament no arrisquin al tram inicial si no ho necessiten». Al llarg dels 90 minuts tractaran de «minimitzar les seves virtuts, que són moltes, i maximitzar les nostres», centrar-se en no donar facilitats al rival, ja que serà clau «no cometre errors». El cop de moral en cas de guanyar seria important per als andorrans, no només pel que significa la victòria, sinó per trencar la ratxa de derrotes que acumula. Aquestes han arribat perquè «hi ha una pressió per la transcendència tan gran dels punts que ens ha pogut influir en els últims dos partits. Hi ha hagut una mica de precipitació en alguns moments que va fer que no reaccionéssim bé quan les coses s’han posat difícils, amb falta d’encert en les ocasions que teníem quan el marcador estava a zero i atacant amb precipitació quan el teníem en contra. Quan el rival s’avança tot es fa més complicat».



Els seus jugadors només han de pensar en «jugar el millor possible, tenir tranquil·litat en el joc, recuperar la solidesa defensiva i estar més encertats en atac». Pot haver-hi un tema mental perquè «hi ha certa pressió en aquests moments, però hem de tenir en compte que fins ara hem fet moltes coses bé durant la temporada per estar en el lloc on ens trobem com per ara deixar-ho escapar. Estem en un moment on són importants les qüestions emocionals i les hem de saber gestionar». Necessiten estar serens. «Ara comencem una competició de quatre partits i el primer és davant un rival directe» amb el qual no es pot fallar, i han de presentar sobre el terreny de joc el millor de si mateixos. Està convençut que ho faran. «L’equip està molt posat en assolir l’objectiu i ja ha demostrat que s’ha aixecat quan ha tingut dificultats», afirma el tècnic. I per donar un impuls als seus confia que els seguidors no fallin i omplin la Borda Mateu: «Sempre va bé tenir el suport de l’afició i que els jugadors sentin que estan amb ells».