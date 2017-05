Notícia Demanda de més presó preventiva per a un acusat d’abusar de menors El ministeri fiscal entén que existeix risc de fuga La presó del Puig de les Basses de Figueres.

La fiscalia i l’acusació particular han demanat al tribunal de la Secció Quarta de l’Audiència de Girona que prorrogui dos anys la presó preventiva al número 12 de la llista d’ERC a Puigcerdà, acusat d’abusar sexualment de menors el maig del 2015 a Llívia (Cerdanya). Segons el ministeri públic «hi ha un alt risc de fuga», ja que les penes a les quals s’enfronta són elevades i la petició podria voltar els 30 anys. L’acusació particular s’ha adherit a la sol·licitud que ha fet la fiscalia, mentre que la defensa ha demanat que se’l posi en llibertat. L’advocada del processat entén que no existeix el risc que s’evadeixi de la justícia perquè l’acusat té arrelament familiar i poca capacitat econòmica. Està previst que en breu acabi la instrucció del cas i que es fixi data per al judici.

La Secció Quarta de l’Audiència de Girona haurà de decidir si allarga la presó preventiva al número 12 de la llista d’ERC a Puigcerdà, A. S, acusat d’abusos sexuals a menors. La petició de la fiscalia i de l’acusació particular respon a l’alt risc de fugida del processat. El ministeri públic exposa que les penes a les que s’enfronta serien properes als 30 anys de presó, i la proximitat del judici –el procediment encara està en fase d’instrucció– fa elevar el risc que l’acusat intenti evadir la justícia. En el mateix sentit s’ha manifestat l’acusació particular en representació de la família de dos dels menors afectats. L’advocada de la defensa, en canvi, ha demanat al tribunal que deixi el seu client en llibertat al entendre que no existeix tal risc de fugida. Un raonament que fonamenta en el fet que el processat té un fort arrelament familiar, i poques capacitats econòmiques per fer front a les despeses que suposaria marxar del país. La lletrada d’A. S també ha posat de relleu el fet que l’acusat ha complert cada mes amb el pagament dels diners, en concepte de reparació del dany, i que té voluntat de col·laborar amb la justícia. En la vista que es va celebrar ahir a l’Audiència de Girona, l’acusat no va voler afegir res al que va dir la seva advocada. A. S porta en presó preventiva des de principis de maig del 2015. A l’octubre del 2016 es va prorrogar per primera vegada aquesta mesura cautelar, i ara el ministeri fiscal i l’acusació particular han demanat que s’allargui dos anys més, tot i que es preveu que la instrucció acabi en els propers mesos i es fixi data del judici un cop s’hagin presentat els escrits d’acusació. Els fets es remunten dos anys enrere. Aleshores, l’acusat feia de professor particular a dos germans de 5 i 9 anys a Llívia (Cerdanya). Un cop els pares van denunciar els fets, els Mossos van detenir l’home i el jutjat de Puigcerdà va decretar el seu ingrés immediat i sense fiança a la presó del Puig de les Basses de Figueres. A més d’aquests dos casos no es descarta que se’n afegeixin més a la causa. Per la seva banda ERC va apartar l’acusat, que aleshores tenia 27 anys i formava part de la llista municipal, si bé no militava en el partit dels republicans.