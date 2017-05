Notícia L’atur segueix baixant a la Seu i se situa en 611 persones La xifra es torna a reduir respecte dels 659 inscrits del març L’Oficina de Treball de la Seu.

La Seu continua la tendència positiva pel que fa a la reducció de l’atur. Les dades del mes d’abril, que ha fet públiques el Servei d’Ocupació de Catalunya, situen en 611 l’actual nombre de persones demandants de feina a la ciutat, molt lluny del prop d’un miler d’aturats a què es va arribar ara fa quatre anys, la primavera del 2013.

L’alcalde de la Seu, Albert Batalla, va destacar ahir la tendència positiva de l’ocupació a la ciutat i, especialment, el fet que la darrera dada suposa «la davallada més important en un mes d’abril», atès que s’ha reduït en 48 persones respecte del mes de març d’enguany. Batalla també va apuntar que la línia descendent de l’atur al municipi és més pronunciada com més s’amplia el focus.



Així, la dada de demandants de feina de l’abril de 2016, ara fa just un any, era de 710 (és a dir, hi ha hagut un descens de 99 en un any); a l’abril de 2015, 760 (-149); a l’abril de 2014, 849 (-238); i a l’abril de 2013, 967 (-356), mentre que al març d’aquell any havia arribat a 978 (-367). Per tant, la reducció durant els darrers quatre anys ha estat de fins al 40,25%, informa RàdioSeu.

A nivell més general, l’atur a la demarcació de Lleida també ha baixat a l’abril fins a situar-se en 22.123 persones, un descens del 6,19% perquè ha sortit de les llistes 1.461 aturats. En termes interanuals, el descens els darrers dotze mesos és del 12,88% (3.270 persones menys), tot i que queda per sobre de la dada del setembre passat (21.792).

Al conjunt de Catalunya, ara hi ha 425.751 demandants de feina; és a dir, 20.266 menys que el mes de març. És el descens més fort de la història en un mes d’abril.