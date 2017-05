La Policia incrementa els controls al Pas per disminuir el contraban

El ministre de Justícia i Interior, Xavier Espot, va confirmar ahir que la Policia «ha notat» un augment de les conductes delictives (sobretot les relacionades amb el contraban de tabac) en el pas fronterer entre Andorra i França, i que aquest increment ha afectat «la seguretat dels veïns del Pas de la Casa». Per aquest motiu, «fa unes setmanes» es va decidir augmentar la presència policial a la zona, una mesura que segons Espot, hauria aconseguit acabar amb l’augment de delictes.



A més, el ministre va anunciar que es prendran més mesures per bregar amb els delictes de contraban. Per exemple, el cos de Policia i el departament de Tributs i Fronteres «estan treballant en la modificació de la Llei de control de les mercaderies sensibles i el Codi Penal per establir un règim jurídic més estricte en els articles que tipifiquen el contraban», amb l’objectiu final de prevenir i reprimir de manera més efectiva aquests tipus de delictes. Tanmateix, Espot va assegurar que amb les 31 noves incorporacions que tindrà el cos de Policia es reforçarà «encara més el Pas», ja que –per primera vegada– es cobrirà la frontera francoandorrana «durant les 24 hores del dia», doncs fins ara la duana només es vigilava durant les hores diürnes.

120.700 paquets confiscats / El ministre també va especificar que durant el desembre de l’any passat es van detenir «dues persones residents al Pas i 11 a França que pertanyien a un grup de contrabandistes. I al llarg de l’any es van fer 22 detencions que van sumar més de 128.70 paquets de contraban confiscats».

Reconduir el camí del Pas / Així mateix, Espot va recordar que s’està elaborant una nova llei de seguretat pública per ser «més contundents amb les persones que facin aldarulls i comprometin el descans dels veïns i famílies que volen venir a passar uns dies al Pas de la Casa. Perquè hi ha un problema de model turístic i de ciutat al Pas que requereix d’una actuació per part de tots els actors». Per aquest motiu, «traçarem les línies adequades de cap a on a d’anar el Pas de la Casa, que no és per on estava anant en els darrers anys».