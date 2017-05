Les línies d'autobús internacionals i locals estaran connectades a l’estiu

A mb l’Estació Nacional d’Autobusos en marxa, el següent repte és connectar les línies internacionals amb les nacionals. Un projecte que el Govern ja té al cap i espera concretar a l’estiu. «Ja està previst unir les línies de transport intern amb les línies d’autobusos externes. Això serà una realitat», va assegurar el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres. «Probablement sobre l’estiu ja vindran aquí els autobusos nacionals», va afegir el ministre en l’acte d’inauguració de l’Estació d’Autobusos.



Un dels temes claus és on se situarien les parades dels autobusos de les línies nacionals. Segons Torres, la idea és que passin per la vora de l’estació i que hi hagi una zona d’estacionament perquè la gent que ve de l’estranger es pugui desplaçar a qualsevol lloc del país, des de Sant Julià fins a les parròquies altes.

Per la seva part, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va explicar que ara mateix la corporació està estudiant quin pot ser el millor emplaçament per als autobusos que recorren les línies nacionals. «Suposo que en 15 dies o tres setmanes tindrem una proposta que funcionarà a tots», va puntualitzar.



To conciliador / A diferència del ministre portaveu, Jordi Cinca, que recentment va manifestar que estudiarien si emprenen alguna mesura contra la concessionària pel retard de l’apertura de l’estació, Torres ahir es va mostrar amb un to més conciliador i va emfatitzar que el Govern «no prendrà cap mesura contra la concessionària». Es preveia que la instal·lació estigués a punt a finals del desembre passat, però no ha estat una realitat fins ara. Des de la concessionària van destacar que no havien rebut la instal·lació amb les condicions que s’esperaven; per exemple, no hi havia calefacció. Torres, però, va dir que la concessionària sabia com estava la instal·lació perquè estava detallat en el plec de bases. «L’objectiu és que hi hagi pau i que la instal·lació funcioni en perfectes condicions. Aquest és l’objectiu del Govern, no buscar guerra on no val la pena buscar-la», va sentenciar.



Andorra la Vella vol adquirir l’antiga estació d’autobusos



La cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va expressar que el comú té la voluntat d’adquirir l’edifici on fins ara es trobava l’estació d’autobusos, just al costat del parc Central. De moment, Marsol no va voler revelar el projecte, però va assegurar que està en contacte amb els propietaris privats d’aquest espai. «Fins ara encara hi havia l’estació, no vull avançar més perquè la cosa està avançadeta, però esperarem uns dies», va dir Marsol. Tot i així, la cònsol va confessar que té una proposta per a aquest espai. «Hi ha una idea i, després, a veure si es pot convertir en un projecte i després una realitat», va remarcar la cònsol de la capital.