Notícia La taxa de sinistralitat laboral del país dobla la mitjana europea L’elevat nombre d’accidents de treball costa 7,7 milions d’euros a la CASS el 2016, 5 dels quals per baixes i 2,7 per reemborsaments El ministre Xavier Espot durant una intervenció al Consell General, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’índex de sinistralitat laboral al país és del 3,2%, una xifra que supera el doble de la mitjana europea situada en l’1,5%. Dit d’una altra manera, més de cada tres treballadors de cada cent té un accident laboral. Així ho va indicar ahir el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, arran d’una pregunta formulada pel conseller liberal Ferran Costa sobre l’elevat nombre d’accidents laborals registrats el 2016. Malgrat reconèixer que les dades «no són bones», el ministre va apuntar que són similars a les dels països veïns, ja que a França l’índex se situa en el 3,3% i a Espanya en el 2,8%. Les elevades dades de sinistralitat laboral van provocar una despesa econòmica a la CASS de 7,7 milions d’euros dels quals 2,7 milions van ser destinats a reemborsaments i els cinc milions restants a les prestacions per baixa.



Espot va voler deixar clar que les dades sobre Europa que recull l’Eurostat només comptabilitza els accidents que han suposat una baixa d’un mínim de quatre dies i no té en compte els accidents que es produeixen en el trajecte a la feina. Així, la CASS va registrar el 2016 un total de 3.600 accidents laborals que, restant aquests dos aspectes per tal de comparar la xifra amb Europa, són 1.425 incidents. En aquest sentit, Xavier Espot va reconèixer que «les dades són elevades» però cal «relativitzar-les» i no crear «alarmisme».



Les causes / Pel que fa a les causes que han provocat l’alt percentatge de sinistralitat laboral, el responsable d’Afers Socials creu que es deu al fet que ha transcorregut poc temps des de l’aplicació de la llei de prevenció de riscos laborals que va entrar en vigor el 2013 i que, per tant, encara hi ha «poca cultura de prevenció» i «falta de consciència». Així mateix, ho va atribuir al fet que les prestacions socials en cas d’un accident laboral són superiors a les dels accidents comuns i a més no comporta cap efecte negatiu per a les empreses.



Les dades del 2016 / El ministre va facilitar ahir diverses dades referents als accidents laborals durant el 2016 com ara que l’any passat es van comptabilitzar fins a 71.429 dies de baixa laboral. També va informar de les darreres dades que es tenen del 2017 i les va comparar amb l’any precedent. Així, aquest gener es van registrar 801 accidents i el febrer 384, xifres que demostren un augment respecte els mateixos mesos del 2016 quan n’hi van haver 753 i 373 respectivament. Un increment que va justificar per l’augment del nombre de treballadors.



Confia però, que la tasca de pedagogia que fa el servei d’inspecció de treball ajudarà a reduir aquestes xifres. En aquest sentit, va voler mostrar que des del 2013 fins ara els expedients sancionadors han passat de 18 a 78, els centres inspeccionats de 118 a 158 i el que s’ha recaptat en sancions de 51.000 a 200.000 euros.