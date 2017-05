I el bar dins de la instal·lació, on es troba?

Una de les crítiques que ha rebut la nova estació és que no té un bar, en el qual els passatgers puguin prendre alguna cosa mentre esperen l’autobús. «Jo també trobo a faltar el bar, t’ho asseguro. És una cosa que no es va fer en el projecte», assenyala Jaume Vidal, director de la instal·lació. Ara per ara, no es preveu que això sigui una realitat ni a curt, ni a mig, ni a llarg termini. «No hi ha més espai», va matissar Vidal.



De moment, en aquest recinte s’han col·locat unes màquines on els usuaris poden comprar begudes o coses per menjar, mentre les assaboreixen en una sala d’espera que eclipsa per l’espectacular vista al riu i a les muntanyes. El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, però no hi veu cap inconvenient en què falti un bar i defensa que la idea és potenciar l’activitat privada a l’àrea. «També estem construint la seu de la justícia. Serà una zona de molta afluència, a través de la iniciativa privada, ja hi haurà aquest tipus de servei aquí», precisa Torres.



A les 03.30 hores de la matinada d’ahir, el primer bus va donar el tret de sortida a la nova estació, que acull fins a deu andanes. En el seu primer dia de vida va aplegar un total de 52 autobusos amb destinacions tan diferents com Barcelona, Lleida o Tolosa. «Era una necessitat tenir unes instal·lacions modernes, funcionals i de capacitat suficient per donar una resposta satisfactòria a les exigències dels viatgers dels operadors i transports internacionals», va ressaltar ahir Torres en l’acte d’inauguració.



El projecte de l’estació ara és una realitat, però perquè això sigui possible el Govern ha invertit 1,9 milions d’euros en l’estudi de viabilitat i uns altres 1,3 milions d’euros en la construcció de la infraestructura.