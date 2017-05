La unificació de les vies Meritxell i Carlemany estarà llesta el 2019

El 2019. Aquest és l’any que la cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i la d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, preveuen que es concreti la unificació del principal eix comercial del país: les avingudes Meritxell i Carlemany. De moment, ahir les dues cònsols van anunciar que l’empresa andorrana Enginesa ha guanyat l’adjudicació de les obres per homogeneïtzar i embellir les dues vies. «Veurem un sol eix comercial, com no podia ser d’una altra manera», va dir Marín, en una roda de premsa conjunta amb Marsol.



Unes obres que arriben amb retard després que el Col·legi d’Arquitectes vetés als seus membres la participació en el concurs. De fet, el Comú d’Andorra la Vella va fer una primera convocatòria per al concurs de l’embelliment de Meritxell al mes de gener, però va quedar deserta arran del vet dels arquitectes. Després d’això, es va fer un segon concurs, aquest cop, també obert als enginyers. El Col·legi d’Arquitectes el va tornar a vetar i, per tant, l’adjudicació l’ha guanyat una empresa d’enginyers, tot i que Marín va indicar que està composta per un equip multidisciplinari. «Els enginyers són també competents, són suficientment professionals», va destacar Marsol. La cònsol va indiciar que la primera idea era un concurs per arquitectes perquè era un projecte d’urbanisme, però «que els enginyers també poden fer aquestes obres i està en les seves funcions».



Tot plegat ha fet que les tasques per embellir les dues vies es retardi. Pel que fa a Mertixell, el comú tenia previst iniciar les reformes el mes de maig. Malgrat això, tot just ara es començarà a redactar el projecte. Una tasca que l’empresa haurà de fer en deu setmanes. Tot i que la companyia serà l’encarregada d’elaborar-lo, les cònsols van destacar que també comptaran amb l’opinió dels comerciants. «Nosaltres ja portem dos anys d’experiència i l’aportació dels comerciants serà positiva perquè són els que coneixen el dia a dia d’un carrer per a vianants», va dir Marín.



Un cop estigui llest el redactat del projecte es començaran a desenvolupar les obres. En el cas d’Andorra la Vella serà el mes de setembre. Marsol, però, va assenyalar que les reformes es realitzaran en diferents fases, ja que en els moments de més afluència turística s’aturaran les taques d’embelliment. És per això que des del Comú d’Andorra la Vella calculen que la remodelació de l’avinguda Meritxell no s’acabarà fins al 2019. Per aquesta primera fase, la corporació local ha destinat un milió d’euros, però de moment la cònsol desconeix quin serà el pressupost final per a la parròquia fins que no s’acabin les obres.

D’altra banda, Marín tampoc es va aventurar a dir el pressupost que destinarà Escaldes-Engordany a la remodelació. En el cas d’aquesta parròquia, les obres no començaran fins a l’any que ve, ja que ara la prioritat és acabar amb la reforma de l’avinguda del Fener. Per això, encara no tenen un pressupost tancat per l’embelliment de Carlemany.



Així doncs, de moment, es desconeix quin serà el pressupost total de la remodelació. Ara bé, Marsol va anunciar que el preu de la redacció del projecte i la direcció d’obra serà el 3,95% del cost total de les obres d’embelliment.

Detalls del projecte / Les dues cònsols van dir que, tot i que els encarregats de redactar el projecte final és l’equip que ha guanyat l’adjudicació, tenen una idea clara del que volen i la faran arribar al grup d’enginyers. Per un costat, els agradaria tenir un mobiliari urbà comú que unifiqui les vies. A més, Marsol va manifestar que vol la pavimentació d’un color més clar que l’actual, que ara és «molt negre i fosc».

Marsol també va ressaltar que un altre dels projectes que està en estudi és sobre la circulació de vehicles a la part alta de Meritxell. Si bé va confirmar que aquesta àrea no es pot tallar al trànsit, ara mateix estan estudiant si serà d’un sentit o de dos.