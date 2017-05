Montobbio creu que falta diàleg amb la Xina

L’ambaixador espanyol a Andorra, Manuel Montobbio, va considerar ahir que «hi ha un repte cultural i de diàleg» amb la Xina. Montobbio va fer aquestes declaracions en el marc de la presentació del seu darrer llibre Ideas Chinas, que va tenir lloc ahir a l’auditori Rocafort acompanyat del ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, i l’ambaixador d’Espanya a la Xina, Eugeni Bregolat, segons va explicar l’ANA. En aquesta obra fa una anàlisi en profunditat de la irrupció de l’Estat xinès a l’escena internacional, així com la seva cultura i el seu paper en les relacions amb altres països. Segons va destacar l’ambaixador, encara es desconeixen molts aspectes de la cultura i tradició xinesa, un fet que dificulta l’entesa en un «món policèntric» com el que vivim actualment. A més, Montobbio va afegir que, actualment, la Xina és un centre de poder, atès que «una cinquena part de la població mundial» és d’aquell país. Per això, el diplomàtic va explicar que «hi ha un repte cultural i de diàleg amb les idees, més enllà del vincle econòmic».



Per un altre costat, Saboya va destacar que les relacions amb l’estat xinès són «bones», tot i que també va reconèixer que «encara desconeixem molts aspectes de la seva cultura que ens ajudarien a fer un pas endavant en aquestes relacions». Per això Saboya va manifestar la voluntat d’avançar en la «diplomàcia cultural» entre els dos Estats. Saboya també va lloar les relacions dels dos països afirmant que «sempre hi ha hagut molt bona entesa diplomàtica i política». Saboya també va destacar els esforços del Govern per apropar-se a la cultura xinesa amb la creació de l’aula Confucio, que permet ensenyar el mandarí i apropar els diferents aspectes culturals de la Xina.