Sant Julià acull una trobada literària transfronterera

El pas de refugiats per les fronteres dels Pirineus és el tema que centrarà la primera trobada literària, que organitzen el Comú de Sant Julià de Lòria i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, una proposta que tindrà lloc els pròxims 19 i 20 de maig al Centre Cultural i de Congressos Lauredià, segons va informar ahir l’ANA.



Taules rodones, conferències, projeccions, i fins i tot. música seran els ingredients principals d’aquesta primera acció conjunta entre els dos territoris en l’àmbit cultural. Actualment, la situació i el pas de refugiats per diferents indrets són un dels temes més candents en la societat actual, per això la jornada té la vocació d’apropar aquesta perspectiva sota la mirada de la literatura i els fets històrics de la Guerra Civil espanyola i la Segona Guerra Mundial, mitjançant el pas de refugiats per les diferents fronteres del Pirineu.



Per fer-ho possible, el 19 de maig hi haurà la projecció del documental temàtic Lluitant per la vida. Andorra i el Pirineu durant la II Guerra Mundial, així com la interpretació de El cant dels ocells de Pau Casals, a càrrec de la soprano Jonaina Salvador. Aquestes dues activitats serviran de preàmbul de la conferència de l’escriptor i director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Vicenç Villatoro, el divendres 19 de maig.



El 20 de maig arribarà el torn de fins a quatre taules rodones que permetran «donar a conèixer la frontera i els refugiats amb diferents perspectives, així com oferir un bagatge de coneixement sobre aquesta part de la història», segons va indicar l’escriptor i tècnic de Cultura del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Isidre Domenjó. També va assenyalar que aquesta jornada servirà per disposar d’una visió més àmplia d’aquests fets, així com entendre que «en aquella època passar una frontera significava passar de la guerra a la pau».



Historiadors com Claude Benet, Climent Miró, Amparo Soriano o Jean Luis Blanchon compartiran taula amb escriptors com Albert Villaró, Roser Porta, Teresa Cairat o Felip Soler per desenvolupar diferents aspectes relacionats amb el vincle entre el pas de refugiats i els Pirineus. Tot i això, no només hi haurà taules rodones relacionades amb la literatura i els fets històrics, atès que durant la trobada també hi haurà una xerrada sobre la figura de Pau Casals, que comptarà amb la participació de la soprano Jonaina Salvador.



Els organitzadors van destacar la voluntat de fer perdurar aquestes jornades en el temps, i fins i tot ampliar la quantitat de territoris dels Pirineus que hi participen. A més, tampoc van descartar la idea que aquestes jornades siguin itineràries i es puguin realitzar a diferents indrets.