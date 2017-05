Notícia L’economia es recupera però la construcció no aixeca cap L’hoteleria i el comerç al detall són els sectors que creixen gràcies al turisme Dos treballadors de la construcció treballen en una obra d’un dipòsit d’aigua. Autor/a: TONY LARA

L’economia progressa adequadament. L’afirmació es desprèn dels resultats de les enquestes de conjuntura del segon semestre del 2016, realitzades per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS). L’avaluació global és bona, i la tendència del 2017 confirma una recuperació tímida però segura. Amb tot, sempre hi ha una ovella negra a la família: la construcció, que «es manté estancada en nivells molt baixos», segons va destacar ahir el president de la CCIS, Marc Pantebre.



La construcció no acaba d’aixecar cap perquè quasi no hi ha edificació residencial i el Pla Renova tampoc ha estat cap revulsiu a l’hora de contractar reformes i rehabilitacions, va destacar Pantebre. La perspectiva d’obra nova no és molt favorable ja que, a més, hi ha un sobreestoc al mercat d’habitatges que esvan construir durant el boom immobiliari que no s’han venut. «Les condicions més restrictives a l’hora que els bancs donin crèdit» tampoc contribueix a moure el mercat.



En canvi, les bones xifres del turisme sí ha propiciat la millora de dos sectors: el comerç minorista i l’hoteleria. El comerç venia de xifres molt negatives i, per tant, la recuperació s’ha notat: «La xifra de vendes, per primera vegada des de l’inici de la crisis, ha experimentat un petit augment», va subratllar Pantebre. Amb tot, encara que la tendència és positiva no és per llençar coets ja que «la recuperació del consum segueix sent molt limitada per la lenta millora del mercat laboral i per la pèrdua de poder adquisitiu de les llars».



L’hoteleria, per quart semestre consecutiu, ha tornat a presentar resultats molt favorables i es postula com «el principal motor de la recuperació econòmica del Principat». En canvi, és el sector que continua lamentant més manca de mà d’obra qualificada. La CCIS continua amb el compromís d’oferir formacions fins que la situació es reverteixi.



Quant a la indústria, les perspectives també són favorables i el sector segueix una revifada lenta, però progressiva.

La conclusió de la CCIS és que «les perspectives de les empreses per a l’any 2017, si bé mantenen en general un clima positiu, posen de manifest que la conjuntura seguirà marcada pel baix pols de l’activitat i que la senda de la recuperació es mantindrà dèbil i molt continguda».



L’empresa familiar / La darrera enquesta de conjuntura de la CCIS ha inclòs un apartat dedicat a l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) per conèixer-ne la seva realitat. De totes les empreses enquestades, el 62% es considera familiar, la majoria de les quals són petita i mitjana empresa. La majoria es dediquen al comerç minorista i a l’hoteleria.



Amb tot, la CCIS ha constatat que en la majoria dels casos les empreses familiars no han preparat un protocol de successió quan sigui l’hora de canviar la direcció de generació a generació. No obstant això, també hi ha moltes empreses familiars que no passe0n de pares a fills i es traspassen o bé es posen en mans de directius externs.