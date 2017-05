Notícia Terrén es presenta a declarar a Corts L’empresari va anar a declarar al tribunal amb l’advocada de Cinca Samarra, a la dreta, amb el seu advocat. Autor/a: EMILIO PRENAS

L’empresari espanyol i directiu de la societat Orfund, Manuel Terrén, es va presentar ahir a la seu de la Justícia per declarar davant el Tribunal de Corts, ja que és un dels dos denunciats –juntament amb el ministre de Finances, Jordi Cinca– per l’expresident de la fonedora d’or, Joan Samarra. Terrén es va presentar davant de la justícia andorrana acompanyat de l’advocada de Cinca, Concepció Criado. Els lletrats de Samarra, Alfons Clavera i Rosa Ferrer, es van assabentar hores més tard de la compareixença de Terrén i avui intentaran informar-se de tots els detalls.



Samarra, l’expresident de l’empresa amb seu a Ordino acusa els dos querellats d’un presumpte delicte d’administració deslleial, d’apropiació indeguda i de blanqueig de capitals que suposadament haurien comès entre 1997 i 1999.



Cinca va declarar el passat mes de febrer, i uns dies abans ho va fer Samarra. Per contra, Terren encara no havia comparegut perquè no se l’havia pogut localitzar. Els lletrats de Samarra, però, van descobrir que Terrén estava al Brasil i en van informar al Tribunal de Corts perquè se li comuniqués la seva imputació en el cas Orfund. Un cop rebuda la notificació, Terrén tenia dues opcions: desplaçar-se a Andorra per comparèixer davant la magistrada que instrueix el cas o declarar des de Brasil a través d’una comissió rogatòria. L’empresari ha optat per donar la cara.