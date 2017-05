Notícia El comú recorre la indemnització que ha de pagar a Manel Sansa Andorra la Vella presentarà un incident de nul·litat davant del Tribunal Superior L'exdirector de Comunicació del Comú d'Andorra la Vella, Manel Sansa. Autor/a: TONY LARA

El Comú d’Andorra la Vella presentarà un incident de nul·litat davant del Tribunal Superior (TS) contra la sentència que l’obliga a indemnitzar a l’exdirector de Comunicació del comú, Manel Sansa, amb 39.000 euros pel seu acomiadament quan l’equip de Conxita Marsol va entrar al consistori. La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, va expressar ahir que «no entén» que una persona que va ser contractada a dit per ocupar un càrrec de confiança s’hagi de regir pel Codi de Relacions Laborals, informa l’ANA.



Si els arguments del comú no són admesos pel TS, portaran el cas fins al Tribunal Constitucional al·legant que s’ha vulnerat «l’article 25 de la Constitució», que defensa «l’accés a la funció pública amb igualtat de condicions», va advertir Marsol. La cònsol va lamentar que «la ciutadania hagi de pagar aquesta indemnització» quan Sansa sabia perfectament que era un càrrec confiança malgrat haver estat nomenat director de Comunicació. Marsol subratlla que Sansa «no té cap culpa» que se’l designés d’aquesta manera sense fer concurs públic per la plaça de director de Comunicació, «però tampoc la ciutadania», que és qui haurà de pagar aquesta indemnització, ha plantejat Marsol.



El TS estableix a la sentència que es podia acomiadar Sansa perquè no és funcionari, però que se l’havia d’indemnitzar. Sansa reclamava 70.000 euros, una xifra més elevada que la que finalment s’ha dictat per sentència, perquè el tribunal considera que durant els primers anys sí que ocupava un càrrec de relació especial, nomenat per l’aleshores cònsol Rosa Ferrer.