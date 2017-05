Notícia Controlat un grup d’estafadors que venia rellotges d’imitació Els infractors col·locaven productes valorats en 6 euros per més de 100 Alguns dels rellotges confiscats. Autor/a: POLICIA D\'ANDORRA

La Policia ha controlat diverses persones de nacionalitat italiana amb residència a Espanya que es desplaçaven expressament al Principat per vendre rellotges d’imitació a particulars.



En els diferents controls efectuats s’ha localitzat un vehicle dels estafadors que contenia entre 15 i 20 jocs de rellotges amb la factura de compra d’uns magatzems xinesos de venda al major a Espanya, comprovant que cada caixa amb dos rellotges valia 6 euros, quan els estaven venent per 100 i 150 euros. A més, «els rellotges eren de mala qualitat, amb alguna de les peces de plàstic».



Segons va informar ahir la Policia, la investigació s’ha dut a terme en els últims mesos i han esbrinat la forma d’operar dels acusats, que es basava en escollir una víctima (normalment un o una vianant d’avançada edat) i intentar parlar amb ella des d’un vehicle de lloguer i nou per «donar la sensació a la víctima de tenir cert nivell econòmic».



Una de les tàctiques habituals dels infractors era explicar que es trobaven de pas per Andorra i que tenien problemes «amb la seva tarja de crèdit o qualsevol altra excusa» per acabar dient que no disposaven de diners en efectiu. Aleshores, oferien a la víctima la possibilitat de comprar-los un set de dos rellotges que deien haver adquirit. El rellotge portava adherida una etiqueta d’un preu posada pel mateix infractor on s’especificava que tenia un valor de 100 euros. L’estafador oferia la possibilitat a la víctima d’adquirir-lo una mica més barat al·legant que era un motiu de necessitat.



Durant la investigació també es va veure que en altres ocasions els rellotges no portaven etiqueta i que llavors els infractors asseguraven que els hi havien costat uns 500 euros, arribant a baixar el preu fins a 100 o 150 euros.

La majoria dels individus controlats tenen antecedents a Espanya i França pel mateix tipus de delicte, dedicant-se alguns d’ells des de fa anys a la venda de productes a particulars –no només de rellotges, sinó també de jaquetes– simulant ser de marca i cars i de bon material.



La Policia alerta de no adquirir aquests productes i de trucar-la «en el cas que es detecti la presència de persones que els ofereixen productes d’aquest caire a la via pública». Les víctimes d’aquest tipus d’estafa «no solen denunciar-ho al no tenir cap comprovant de compra». La Policia, però, recomana denunciar sempre.