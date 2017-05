Notícia Ordeig creu que hi ha «desídia» en la política urbanística Compromís demana per la potència elèctrica a l’Horta del Valira L'Horta del Valira Autor/a: EL PERIÒDIC

El grup municipal de Compromís X La Seu demanarà novament al proper plenari municipal explicacions a l’equip de govern sobre la «persistent manca de potència elèctrica a la urbanització de l’Horta del Valira» des de l’acabament de les obres d’urbanització, l’any 2009, perquè creuen que pot comportar un sobrecost al consistori. Des de l’equip de govern sostenen que els treballs pendents ho estan perquè no hi ha demanda per urbanitzar i que l’ajuntament té capacitat per donar-hi resposta quan sigui necessari.

Compromís ha recordat que l’any 2012 l’alcalde, Albert Batalla, va exposar al ple de la Seu que la previsió del cost de l’obra per al subministrament elèctric pendent era d’1,8 milions d’euros. Segons l’oposició, aquesta afirmació «deixava entreveure» que una bona part d’aquest cost «seria suportat pels propietaris de la zona». Ara, el grup municipal reclama «una resposta clara i una solució a aquesta problemàtica que, sumada a altres defectes previsors com la manca de desguassos pluvials excepcionals, fan que a dia d’avui l’entrega definitiva de les obres d’urbanització encara no s’hagi fet, vuit anys després».

En la petició, el portaveu de Compromís, Òscar Ordeig, també apunta que «ara fa un any el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Jesús Fierro, davant de la pregunta de Compromís sobre quan estava prevista l’entrega definitiva de les obres d’urbanització, va respondre amb un «quan estiguin acabades». També consideren que «l’any 2014 l’equip de govern va passar d’assegurar que les obres de subministrament elèctric finalitzarien en breu a què aquestes es realitzarien quan fossin necessàries segons demanda de llicències, contradient les seves paraules anteriors». Ordeig creu que hi ha «desídia» en la política urbanística. Finalment, hi afegeix que «malgrat que l’entrega de les obres no s’hagi realitzat encara, l’ajuntament està cobrant l’IBI de les parcel·les als propietaris; els quals, en teoria, no poden construir en les seves propietats si l’obra d’urbanització no està finalitzada».