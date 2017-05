Notícia Preocupació per l’estat de l’església de Sant Romà de Perles Els veïns denuncien la degradació de la teulada i les filtracions d’aigua L’església de Sant Romà de Perles. Autor/a: EL PERIÒDIC

Preocupació a Fígols i Alinyà per l’estat de l’església de Sant Romà de Perles. El temple ha patit els darrers anys una progressiva degradació de l’estat de la teulada, que es va accentuant i, segons han denunciat alguns veïns, amenaça amb un esfondrament.

L’alcalde de Fígols i Alinyà, Jordi Sala, ha reconegut que l’edifici està en mal estat i que cal trobar-hi una solució. En aquest sentit, Sala ha explicat que ja han demanat entrar en les subvencions per a restauració que ofereix l’Institut d’Estudis Ilerdencs, però que la petició no ha estat aprovada per aquesta institució per manca de puntuació suficient en el concurs públic, informa Ràdio Seu.

El consistori també s’ha adreçat al Departament de Cultura, del qual espera una resposta després que en anteriors ocasions també han desestimat la petició. Paral·lelament, s’ha mantingut reunions amb el Bisbat d’Urgell i la responsable de patrimoni del Bisbat, Clara Arbués, ha visitat el nucli per constatar l’estat de l’església.