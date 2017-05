El MoraBanc posa a prova les seves opcions contra el València

Els play-off en joc. En una setmana estaran definits els equips que els disputaran. El BC MoraBanc Andorra està en aquesta lluita, en l’única plaça que queda per definir, la vuitena. Depèn de si mateix i per davant afronta un calendari exigent. La primera parada és demà (12.30 hores), davant un dels colíders, el València Basket. El conjunt de Joan Peñarroya confia que el Poliesportiu d’Andorra torni a ser decisiu pels seus interessos.



La victòria del Reial Madrid dijous a la pista de l’ICL Manresa va prendre el lideratge en solitari als taronja, i el triomf del Baskònia a la pista de l’Iberostar Tenerife els permetia assegurar-se ser cap de sèrie als play-off, sent la setena ocasió en els últims vuit anys que finalitzen entre els quatre primers quan conclou la fase regular. El València és un equip que «està lluitant per quedar primer a falta de tres jornades i que té un potencial molt gran i jugadors importants, que fan un bàsquet molt sòlid tant en l’aspecte defensiu com ofensiu, amb un joc molt coral tot i tenir grans individualitats», exposa Peñarroya, remarcant que «tenen la capacitat de poder-te guanyar els partits atacant, però al darrere són molt sòlids i físics, tenen una gran rotació de jugadors i no notes mai quan juga un o un altre».



Aquest es tracta d’un «partit molt important perquè ens estem jugant intentar assolir aquesta vuitena posició que ens donaria dret per jugar els play-off», i espera que sigui un matx «de màxima dificultat però davant de la nostra gent esperem tenir aquest plus que ens doni per poder guanyar». Les darreres setmanes les molèsties i les lesions de diversos jugadors s’han anat acumulant, una circumstància que no sorprèn, ja que «al final de temporada normalment els equips tenen problemes. Nosaltres portem un mes molt complicat amb moltes baixes», que provoquen que algun jugador no pugui ser convocat o no participi als entrenaments. Però ho han de saber portar: «No estem en el nostre millor moment físic, però amb el que tenim i els que som, amb els nostres problemes, amb la mentalitat adequada i el suport de la nostra gent tenim prou per aconseguir la victòria. N’estic convençut». En només set dies el MoraBanc rebrà al València i el Reial Madrid, els colíders a dia d’avui, i es desplaçarà entre setmana a Sevilla per enfrontar-se al Reial Betis Energía Plus, que s’està jugant la permanència. «El calendari és el que és i és complicat per a tots», exposa el tècnic.



Amb el final de la fase regular a tocar tota errada pot condemnar a qualsevol a no complir amb els objectius marcats. Es palpa, i s’ha de saber portar. «Per a un jugador sempre és important jugar partits amb tensió i objectius importants. Tenim moltes ganes de jugar aquest partit perquè tots els que ens queden fins a final de temporada són molt importants», afirma Andrew Albicy, que subratlla que la plantilla està concentrada i contra el València «estem preparats per a un gran partit. Com dic altres vegades hem de protegir casa nostra. Un dels objectius seria acabar com el millor equip a casa en la competició». El fet de tenir un calendari atapeït els pròxims dies no ha de ser cap problema pel base francès: «Tots els equips juguen tres partits en una setmana i perquè no ho hem de fer nosaltres. Tenim alguns jugadors amb molèsties però tots estem preparats per jugar aquests tres partits en una setmana».