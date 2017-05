El CV Encamp comença el camí cap a la Primera Nacional

Està a només tres partits de tornar a pujar de categoria. El CV Encamp juga avui i demà la fase d’ascens a Primera Nacional, la tercera divisió del vòlei espanyol. Ho fa a casa i espera davant la pròpia afició assolir la fita.



Inicia l’objectiu aquest migdia al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp contra el CV Turia. A les 20.00 hores s’enfrontarà al CV Muro, i demà ho farà a les 12.00 h amb el CV Sóller. Comptar amb fons d’armari és bàsic en aquest tipus de tornejos, on s’han de jugar partits de forma tan continuada en poc temps. «En aquestes competicions necessites fer rotacions i tenir plena confiança que quan hagis de fer-ho surti bé. Tenim un equip per aguantar i que sempre sigui competitiu», afirma l’entrenador del CV Encamp, Sergi Segado, que en aquesta ocasió no té pensat vestir-se de curt per jugar. La intenció, per no acusar el desgast, serà «intentar acabar per la via ràpìda», per no anar acumulant sets i poder tancar els partits 3-0. A la cita el conjunt andorrà arriba «molt motivat i amb ganes d’aconseguir l’ascens. Físicament estem molt ben preparats i haver tingut la disponibilitat de la pista per entrenar aquesta setmana ens ha permès fer molts bons entrenaments».