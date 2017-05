L’FC Andorra es juga la plaça d’ascens directe

Partit de vital importància. L’FC Andorra rep avui a la Borda Mateu (16.00 hores) al líder, la UA Horta. Una victòria significaria acostar-se a només un punt, mentre que la derrota portaria amb tres partits per endavant a anar-se oblidant de l’ascens directe i pensar en assegurar la segona per poder promocionar.



Queden només 12 punts en joc i els dos conjunts que s’han mostrat més forts durant la major part de la temporada mesuren forces, sense arribar cap dels dos en el seu millor moment. Els tricolors es presenten al matx amb tres derrotes consecutives, mentre que els barcelonins en aquest període només han pogut guanyar als despatxos, després d’impugnar el partit contra la UE Sants i que els donessin la raó i els tres punts. A les últimes dues jornades han perdut amb el CE Manresa i empatat amb el CF Ripollet. Aquest és un enfrontament que fa dies esperen en els dos equips. «A falta de quatre jornades per acabar la lliga tenim una autèntica oportunitat. Si guanyem tindrem l’average a favor i ens posem a només un punt d’ells», assenyala Aleix Cisteró.



L’equip està centrat en el que té per davant. «Sempre és una motivació jugar contra el líder i més si som els màxims perseguidors», per poder-los seguir posant pressió abans de concloure la competició. Però per fer-ho hauran de canviar la tendència, perquè són tres partits els que els tricolors acumulen perdent, i a més sense veure porteria. «El que més em sorprèn és el fet de no fer gols. Els que hem encaixat són per errors puntuals. Els partits es decideixen per petits detalls» i aquests en són un bon exemple, ja que «els errors defensius ens han costat gols en contra i ens ha fet mal».



Cisteró espera a la Borda Mateu un Horta «conservador amb el resultat» perquè a aquestes alçades un empat els afavoreix. És un conjunt al que «li agrada mantenir la pilota» i provaran que no en siguin capaços, mantenint les línies, en un plantejament on «som molt difícils de superar». Es perden el partit per lesió Uri i Viladot; i Cristian per sanció. Són dubte per molèsties físiques Betriu, Ludo i Ferré.