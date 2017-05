Notícia La Coral Terpsícore en concert a l’església de Sant Esteve L’acte commemora l’agermanament de Valls i Andorra la Vella La Coral Terpsícore de Valls. Autor/a: EL PERIÒDIC

La Coral Terpsícore de Valls ofereix avui un concert a l’església de Sant Esteve en motiu del 50é aniversari de l’agermanament entre Valls i Andorra la Vella. L’acte, organitzat per l’Orfeó Andorrà amb el suport del comú de la capital, tindrà lloc a un quart de nou de la nit. La coral interpretarà fins a dotze peces sota la direcció de Àngel Aguilà i Sans entre les quals What a wonderful world, New York, New York i Let me wait for you. Després, oferirà dues cançons més juntament amb l’orfeó andorrà: Cançó d’amor i de guerra i Canticorum iubilo.



La Coral Terpsícore es va formar a Valls l’any 1989,quan un grup de pares i escantaires de la coral infantil Cors Alegres es reuniren, sota la direcció d’Àngel Aguilà i Sans, per participar en un concert commemoratiu del vintè aniversari de l’esmentada coral infantil. L’any 1990 van adoptar definitivament el nom de Terpsícore i el grup es va obrir a tots aquells que s’hi van voler apuntar. Des d’aquell moment la coral ha anat creixement tant en el nombre de cantaires, actualment uns 55, com la varietat i complexitat de les obres treballades.



Un treball que els ha portat a fer diversos concerts monogràfics i ha explorar diferents estils musicals: música clàssica, contemporània, gospel i jazz. En són exemples els treballs Deu anys (2000), Mosaic (2001), El ressò de la música negra (2002), Somni (2006), Records (2008), Cançó d’Amor i de Guerra (2010), Oh, Freedom (2013) o MozArt (2015).