Notícia L’ocupació hotelera de la primera setmana de maig no arriba al 30% Una parella passeja per l'avinguda Meritxell. Autor/a: MARICEL BLANCH

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) va fer públiques ahir les dades de l’ocupació de la primera setmana de maig amb l’objectiu de reflectir «les diferents realitats a les que s’enfronten els nostres negocis arreu del Principat, durant els propers mesos». Així, des del dilluns al passat dijous l’ocupació mitja als hotels d’Andorra es va situar només al 27,81%.



Desglossat per parròquies, s’observa que la Vall d’Orient només va registrar un 2,75% d’ocupació. Per contra, la capital va ser la que va tenir millors xifres, malgrat que no són gaire més elevades que la mitjana. Així, Andorra la Vella va tenir fins a un 33% d’ocupació, les Valls del Nord un 28,16%, Sant Julià de Lòria gairebé un 25% i Escaldes-Engordany un 24,28%.



Pel que fa a l’històric, es demostra que el mes de maig sempre és un període més fluix a nivell d’afluència de turistes que pernocten. A tall d’exemple, la mitjana del cinquè mes de l’any del 2016 va ser de 32,33%, molt similar a la del 2015 quan va ser del 32,36%. Des del 2011, la millor dada registrada durant aquest mes va ser l’any 2014 amb una ocupació del 34,94%. Per contra, la més dolenta es va donar fa sis anys quan el percentatge es va reduir al 26,59%.



Finalment, pel que fa a les dades d’enguany només es disposa, fins ara, de la mitjana del mes de gener i febrer. En el primer cas, l’ocupació es va situar en el 73,30%, lleugerament inferior a l’any precedent. En el segon cas, es va registrar la millor dada des del 2011 amb un 84,43%.