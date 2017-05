Desacord amb què els agents de circulació siguin un cos nacional

l cap de Govern, Toni Martí, creu que a la llarga els agents de circulació haurien de ser un cos nacional per tal de facilitar la mobilitat entre les diferents parròquies. Martí, després de l’acte de la dotzena diada dels agents de circulació, va manifestar ahir a EL PERIÒDIC que en un «estat petit com Andorra, que és un poble» i «independentment de la parròquia on es faci un servei públic, el que es farà en el futur és un gran cos nacional per utilitat». Amb això es vol afavorir la mobilitat dels agents entre les parròquies. Ara bé, el cap de Govern va destacar que és una «opinió molt personal» i un suggeriment que creu que «va en el sentit de modernitat», però va recordar que la decisió final la tenen els cònsols.



En la mateixa línia es va expressar el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, que va destacar que «l’objectiu és que pugui ser un sol cos perquè el tema de la mobilitat de facto entre parròquies ja es fa, però no està escrit en cap llei i dona bon resultat».



En canvi, la presidenta de la Comissió Interparroquial i cònsol d’Escaldes-Engordany, Trini Marin, va destacar que el cos d’agents de circulació «ha de ser una competència totalment de la parròquia». Pensa semblant, la cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, que va expressar que podria ser un projecte de llarg termini, però que ara no és factible. «Encara estem lluny d’aquest cos (nacional) dels agents de circulació, les necessitats són diferents a cada parròquia», va defensar Marsol. Les dues cònsols van recordar que existeix una cooperació entre els diferents comuns i que, si una parròquia ho requereix, es mouen els agents de circulació cap allà.



Ara mateix, sobre la taula hi ha una altra prioritat i és que els comuns estan debatin una reforma legislativa per a aquest cos. Marín va detallar que en l’última reunió de cònsols es va fer una proposta de la llei i ara els representants de les corporacions locals han de fer aportacions. Un cop estigui això tancat, es consultarà la proposta a un gabinet jurídic i, després, s’entrarà a tràmit parlamentari per configurar la llei. En la reunió amb els cònsols, va dir Marín, es va parlar de «la mobilitat i de l’assegurança complementària», entre d’altres coses.

Reformes a Andorra la Vella / En un altre context, Marsol va anunciar ahir que la corporació local preveu modificar el reglament dels agents de circulació. «Modificarem el sistema de funcionament perquè hi hagi més agents al carrer, ara fan moltes feines d’oficina, de manteniment, que no són les seves feines», va puntualitzar. Un dels canvis serà limitar els dies festius dels agents quan hi ha més afluència turística. Marsol va exposar que esperen tenir aquest estiu les modificacions, per presentar-les als agents i que sigui una realitat a finals de l’any perquè entri en vigència l’1 de gener.