Notícia Citada com a imputada la dona d’Oriol Pujol El jutge vol saber el motiu pel qual és cotitular en dos comptes d’Andorra Oriol Pujol. Autor/a: EL PERIÒDIC

El jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata ha citat a declarar com a investigada (imputada) a la dona d’Oriol Pujol, Anna Vidal, perquè aclareixi per què el 2008 es va convertir en cotitular de dos comptes del seu marit a Andorra.

En un aute, el magistrat que investiga a la família Pujol per la seva fortuna al Principat ha emplaçat a la dona de l’exsecretari general de CiU i fill de l’expresident català Jordi Pujol el proper 17 de maig a les 11.00 hores.

Ho ha fet per dos comptes que Oriol Pujol tenia (com els seus sis germans, tots ells imputats) des de l1992, dels que el 2008 va passar a ser cotitular seva dona. Va ser en aquests comptes on els germans Pujol van ingressar fons de procedència que investiga el jutge i que la família atribueix a una herència del seu avi Florenci, sense que hagin pogut provar fins al moment dit llegat.

El jutge vol que Vidal aclareixi la raó per la qual va adquirir la cotitularitat dels dos comptes el mateix dia, el 20 de desembre de l2008, i l’ha citat d’acord a la petició que li va fer al respecte la Fiscalia Anticorrupció.

En el seu aute, De la Mata destaca que un alt percentatge dels fons que es van ingressar en aquests comptes ho van ser en efectiu, «desconeixent l’origen dels mateixos, i no consta cap raó que els justifiqui». Part d’aquests fons, recorda el jutge, els va distribuir el germà gran dels Pujol, Jordi, entre tots els seus germans i la seva mare «en quantitats iguals o similars i simultàniament», sense que s’hagi acreditat per què.

Aquesta distribució es feia mitjançant transferències als comptes bancaris d’Andorra de cadascun dels germans i de la mare, Marta Ferrusola, i també a través d’ingressos en efectiu en aquests comptes.

En vista d’aquestes indicis de delicte, el jutge creu que la petició de la Fiscalia d’imputar a Vidal és «pertinent, necessària i proporcionada».

Anna Vidal està acusada en un altre cas de corrupció, el de la trama de les ITV a Catalunya, on està pendent de judici i s’enfronta a una petició fiscal de tres anys i quatre mesos de presó.

Oriol Pujol, l’únic dels germans que es va dedicar a la política i l’últim a ser imputat en el cas Pujol, també s’asseurà a la banqueta d’aquest judici sota una petició de la Fiscalia Anticorrupció de cinc anys i dos mesos de presó.