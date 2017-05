FEDA engega un pla per millorar la situació laboral dins la parapública

Albert Moles, director general de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), va explicar ahir a EL PERIÒDIC que la parapública ha engegat un pla per millorar la situació laboral. Precisament, en el darrer Consell General celebrat abans d’ahir, la situació de la parapública i el suposat mal clima laboral dins de l’empresa van centrar bona part del debat legislatiu.



En canvi, Moles nega que es doni aquesta situació i recorda que va ser la mateixa direcció qui va encarregar l’enquesta entre els treballadors per veure com era l’ambient laboral dins de la companyia. Segons el resultat d’aquesta enquesta, a la qual va tenir accés aquest rotatiu, els treballadors de l’empresa consideren que estan mal pagats, falta comunicació amb la direcció i que es necessita una organització més eficient i estructurada.



Un dels problemes, segons Moles, és que la parapública es troba en un procés de canvi. Fins ara s’havia limitat a oferir energia, però ara l’empresa s’ha obert a noves línies com pot ser la mobilitat elèctrica, així com l’estalvi o la diversificació de l’energia, entre d’altres. Moltes d’aquestes noves tasques de curt, mitja i llarg termini són per donar resposta a la llei de FEDA que es va aprovar el 2016 i que inclou activitats que «el 2010 no existien», va destacar Moles. Tot això, ha comportat uns canvis que ara s’estan posant en marxa dins de la companyia i que s’han d’impulsar des de la directiva.

Més comunicació / Tot això, va dir Moles, ha generat uns problemes que la companyia ha anat detectant i, per aquest motiu, es va decidir realitzar l’enquesta del clima laboral entre els treballadors. Ara, amb els resultats a la mà, FEDA ha decidit posar en marxa aquest pla d’acció que, bàsicament, té dues línies: comunicar l’estratègia amb els treballadors, així com consensuar més accions amb ells.



«És un tema de compartir més, de treballar en equip i donar més capacitats», va explicar Moles que hi va afegir: «Hi ha molts temes en marxa i l’objectiu és compartir tots els problemes que hi pugui haver de comunicació i d’organització per veure com es poden tirar endavant».

A més, tot aquest procés de canvi va lligat a una redefinició dels valors. Així doncs, segons Moles, es tracta «d’establir un procés de diàleg entre la direcció i els treballadors perquè és un moment de canvi i s’ha de veure com s’enfoca tot això».

consens amb els treballadors / A banda d’incrementar la comunicació entre la direcció i els treballadors, Moles va manifestar que també es tracta de buscar un major consens amb els empleats. «Jo crec que es tracta de fer propostes i de consensuar accions per fer créixer l’empresa», va subratllar el director general de la parapública. A més, va dir Moles, també es vol iniciar un procés de formació entre els treballadors. En aquest sentit, va relatar que són els mateixos empleats els que han expressat que volen potenciar la formació d’algunes àrees de la parapública. «Ara ens trobem en una fase més explicativa i de formació, per després poder desenvolupar accions més concretes», va sentenciar Moles.



La ministra d’Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, també va destacar davant del Consell General que s’havia previst aquest pla d’acció per evitar que hi hagi un deteriorament laboral dins de la companyia.



Moles diu que només hi ha un directiu més / Una altra de les qüestions que va centrar el debat en el Consell General és l’increment de contractacions de directius a FEDA. No obstant això, Moles va explicar que només s’ha contractat un nou director i s’ha passat de nou a deu. Segons Moles la confusió ve donada perquè en l’organigrama apareixen més càrrecs directius, però en realitat és perquè una mateixa persona pot ocupar la direcció de dues àrees. Així mateix, va destacar que aquests canvis en la direcció venen donats a què s’estan implementant nous serveis a FEDA.

33D’altra banda, la ministra de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va ressaltar en el Consell General que tot i que hi ha més directors, ha disminuït la massa salarial de tot l’equip directiu. En concret, va dir, «ha baixat dels 696.700 als 653.300 euros de l’any passat. H